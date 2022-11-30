انخفاض إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 1 بالمائة بنهاية سبتمبر 2022

انخفض إجمالي إنتاج الكهرباء بشكل طفيف بنسبة 1 بالمائة بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 ، حيث بلغ 15،433 جيغاواط ساعة (دون احتساب الإنتاج الذاتي المستهلك) ، بحسب التقرير الشهري للطاقة. في نهاية سبتمبر 2022 ، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
من ناحية أخرى ، ارتفع الإنتاج الموجه للسوق المحلي بنسبة 6 بالمائةوذلك بسبب زيادة الواردات وغياب صادرات الكهرباء لتغطية طلب السوق المحلي. وهكذا ، غطت مشتريات الكهرباء في الجزائر 11 بالمائة من احتياجات السوق المحلية.
من ناحية أخرى ، ارتفع الإنتاج الموجه للسوق المحلي بنسبة 6 بالمائةوذلك بسبب زيادة الواردات وغياب صادرات الكهرباء لتغطية طلب السوق المحلي. وهكذا ، غطت مشتريات الكهرباء في الجزائر 11 بالمائة من احتياجات السوق المحلية.
وتطورت الذروة بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 4677 جيغاواط في نهاية سبتمبر 2022. وتم تسجيل رقم قياسي وطني جديد في 08 سبتمبر 2022 (4677 جيغاواط) وبالتالي تجاوز الرقم المسجل في أوت 2022 (4657 جيغاواط)
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ولا تزال الشركة التونسيو للكهرباء والغاز تحتفظ بحصة الأسد من إنتاج الكهرباء بنسبة 95 بالمائة من الإنتاج الوطني في نهاية سبتمبر 2022 . وانخفضت الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي بنسبة 1 بالمائة
وبلغ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 1.8 بالمائة (مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاج محطات الطاقة فقط).
وارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 6 بالمائة بين نهاية سبتمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2021. وانخفضت مبيعات الحرفاء ذوي الاستهلاك المرتفع بنسبة 5 بالمائة، بينما سجلت مبيعات الحرفاء ذوي الاستهلاك المتوسط زيادة بنسبة 6 بالمائة
ويبقى الصناعيون هم أكبر مستهلكين للكهرباء بنسبة 59 بالمائة من إجمالي الطلب من في نهاية سبتمبر 2022.
وسجلت أغلب القطاعات زيادة في المبيعات ، ولا سيما السياحة 54 بالمائة وصناعات النسيج والملابس 9 بالمائة والورق والنشر 6 بالمائة،مقابل انخفاض مبيعات الصناعات الغذائية والتبغ 5 بالمئة وصناعات مواد البناء 4 بالمائة وكذلك الصناعات الاستخراجية 1 بالمائة
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