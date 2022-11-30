انخفاض إجمالي إنتاج الكهرباء بنسبة 1 بالمائة بنهاية سبتمبر 2022

انخفض إجمالي إنتاج الكهرباء بشكل طفيف بنسبة 1 بالمائة بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 ، حيث بلغ 15،433 جيغاواط ساعة (دون احتساب الإنتاج الذاتي المستهلك) ، بحسب التقرير الشهري للطاقة. في نهاية سبتمبر 2022 ، نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

من ناحية أخرى ، ارتفع الإنتاج الموجه للسوق المحلي بنسبة 6 بالمائةوذلك بسبب زيادة الواردات وغياب صادرات الكهرباء لتغطية طلب السوق المحلي. وهكذا ، غطت مشتريات الكهرباء في الجزائر 11 بالمائة من احتياجات السوق المحلية.







وتطورت الذروة بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 4677 جيغاواط في نهاية سبتمبر 2022. وتم تسجيل رقم قياسي وطني جديد في 08 سبتمبر 2022 (4677 جيغاواط) وبالتالي تجاوز الرقم المسجل في أوت 2022 (4657 جيغاواط)

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ولا تزال الشركة التونسيو للكهرباء والغاز تحتفظ بحصة الأسد من إنتاج الكهرباء بنسبة 95 بالمائة من الإنتاج الوطني في نهاية سبتمبر 2022 . وانخفضت الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي بنسبة 1 بالمائة

وبلغ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 1.8 بالمائة (مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاج محطات الطاقة فقط).



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وارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 6 بالمائة بين نهاية سبتمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2021. وانخفضت مبيعات الحرفاء ذوي الاستهلاك المرتفع بنسبة 5 بالمائة، بينما سجلت مبيعات الحرفاء ذوي الاستهلاك المتوسط ​​زيادة بنسبة 6 بالمائة



ويبقى الصناعيون هم أكبر مستهلكين للكهرباء بنسبة 59 بالمائة من إجمالي الطلب من في نهاية سبتمبر 2022.

وسجلت أغلب القطاعات زيادة في المبيعات ، ولا سيما السياحة 54 بالمائة وصناعات النسيج والملابس 9 بالمائة والورق والنشر 6 بالمائة،مقابل انخفاض مبيعات الصناعات الغذائية والتبغ 5 بالمئة وصناعات مواد البناء 4 بالمائة وكذلك الصناعات الاستخراجية 1 بالمائة









وتطورت الذروة بنسبة 5 بالمائة لتصل إلى 4677 جيغاواط في نهاية سبتمبر 2022. وتم تسجيل رقم قياسي وطني جديد في 08 سبتمبر 2022 (4677 جيغاواط) وبالتالي تجاوز الرقم المسجل في أوت 2022 (4657 جيغاواط)ولا تزال الشركة التونسيو للكهرباء والغاز تحتفظ بحصة الأسد من إنتاج الكهرباء بنسبة 95 بالمائة من الإنتاج الوطني في نهاية سبتمبر 2022 . وانخفضت الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي بنسبة 1 بالمائةوبلغ إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 1.8 بالمائة (مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاج محطات الطاقة فقط).وارتفعت مبيعات الكهرباء بنسبة 6 بالمائة بين نهاية سبتمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2021. وانخفضت مبيعات الحرفاء ذوي الاستهلاك المرتفع بنسبة 5 بالمائة، بينما سجلت مبيعات الحرفاء ذوي الاستهلاك المتوسط ​​زيادة بنسبة 6 بالمائةويبقى الصناعيون هم أكبر مستهلكين للكهرباء بنسبة 59 بالمائة من إجمالي الطلب من في نهاية سبتمبر 2022.وسجلت أغلب القطاعات زيادة في المبيعات ، ولا سيما السياحة 54 بالمائة وصناعات النسيج والملابس 9 بالمائة والورق والنشر 6 بالمائة،مقابل انخفاض مبيعات الصناعات الغذائية والتبغ 5 بالمئة وصناعات مواد البناء 4 بالمائة وكذلك الصناعات الاستخراجية 1 بالمائة