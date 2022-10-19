الموافقة على عدد من المشاريع المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية على هامش انعقاد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالأردن

حظي عدد من المشاريع التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال أشغال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الملتئمة يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بالأردن، بالموافقة، وفق ما جاء في بيان نشرته الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية.





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وتولى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عرض أهم مكونات تمويل مشروع تهيئة المركب الاجتماعي والتربوي لفائدة أطفال التوحد بسيدي حسين، ومشروع تهيئة مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة بمنوبة، في إطار اقتراح المشاريع الاجتماعية الممولة من قبل الصندوق العربي للعمل الاجتماعي.ودعا الزاهي إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي وذلك لدورها في ضمان الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع، كما استعرض تجربة تونس في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأهمية توظيفه لفائدة الفئات الهشة قصد إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.وأبرز أهمية الملفات المطروحة خلال أشغال هذه الدورة ولاسيما التحضيرات المتعلقة بالمؤتمر الاقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة الذي ستحتضنه جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة تنصص على أن تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار النساء ذوات الإعاقة.وتمّ خلال هذه الدورة مناقشة عدد من الملفات العربية المشتركة منها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن ومتابعة تنفيذ الابعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديث الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالأسرة، إضافة الى دراسات ذات صلة بحقوق الطفل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم الفئات الهشة في المجتمع.وتمّ بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، استعراض أهم الاستعدادات لعقد الدورة 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر الشقيقة يومي 01 و02 نوفمبر 2022.