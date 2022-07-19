صفاقس : افتتاح الدورة 24 للمعرض الجامعي تحت شعار "جامعة صفاقس ... طريقك الى التميّز"

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تحت شعار "جامعة صفاقس ... طريقك الى التميّز"، تعيش جامعة صفاقس بكل مكوّناتها والفاعلين في الشأن الجامعي من حاملي شهائد عليا وطلبة جدد، على وقع الدورة 24 للمعرض الجامعي، وذلك على مدى ايام 19 و20 و21 جويلية الجاري، بفضاء معرض صفاقس الدولي.وأفاد منسق المعرض الجامعي، محمد بلحاج، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "ان المعرض الجامعي في نسخته الجديدة، يتميز بعد ان تم الاقتصار خلال السنتين الجامعيتين المنقضيتين على تنظيمه افتراضيا بسبب ما فرضته جائحة "كورونا"، بالتركيز على الانشطة المكملة للمسار التكويني للطالب من خلال إبداعات الطلبة والنواديالناشطة صلب الجامعات وحضور قطب "الطالب المبادر" الذي من شانه تحسين القدرات التواصلية والمؤسّساتية للطالب وتمكّنه من الاندماج بسهولة في سوق الشغل أوبعث مشروع خاص به والانتصاب لحسابه الخاص ورصد جوائز عديدة وقيمة لفائدة الطلبة الذين انجزوا مشاريع نهاية الدراسة قيمة وهامة وابرازها لدى المحيط الاقتصاديوالصناعي قصد بعث مشاريع شراكة بين المؤسسات الجامعية والبحثية والمؤسسات الاقتصادية كما ستتيح جامعة صفاقس خلال هذه الدورة فرصة مهمّة للتواصل الرقمي معالناجحين الجدد في الباكالوريا، وذلك من خلال إحداث منصّة رقمية افتراضية ( www.univexpo2022.com ) التي ستقوم بالتعريف بالمؤسسات وبعروض التكوينفيها، وهو ما يمكّن الناجحين الجدد في الباكالوريا من أكثر مقروئية للشهادات ويساهم في إنجاح اختياراتهم للتوجيه الجامعي.ولفت ذات المصدر، الى ان المعرض الجامعي الذي دأبت جامعة صفاقس على تنظيمه منذ عقدين من الزمن (1997 -1989)، يتنزل ضمن المسار الجامعي التجديديالتي حرصت جامعة صفاقس منذ ذلك التاريخ على ترسيخه قصد إرسائه في تقاليد الحياة الجامعية باعتباره يمثل مدخلا الى التفاعل والملائمة بين الجامعة والمحيط وفقرؤية جديدة لدور الجامعة كمحرك للتنمية على الصعيديــن الوطني والجهـوي عـلاوة على البناء المشترك لمسالك التدريس وعروض التكويـن الجامعــي مع السهــر على تأميــنالتكويــن المستمــر الإشهادي الذي يهدف إلى تطويــر قدرات حاملي الشهادات العليا، وذلك من خلال تقديم المنتوج العلمي، ونتائج البحوث الجامعية لدى القطاع الصناعيوعرض مشاريع ختم الدروس وتخصيص فضاء للتوجيه الجامعي قصد مساعدة حاملي شهادة الباكالوريا الجدد على الاختيار الأنسب لعروض التكوين والشعب والاختصاصاتوتتضمن الدورة 24 للمعرض الجامعي فضاءات المؤسسات الجامعية التي خصّصت الى :- العلوم الصحيحة والهندسية : وشملت كلية العلوم والمدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية والمدرسة الوطنية للإلكترونيك والاتصال والمعهد العالي للإعلامية والملتميديا والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية.- العلوم الاقتصادية والتصرف والحقوق : وضمت كلية العلوم الاقتصادية والتصرف والمدرسة العليا للتجارة والمعهد العالي لإدارة الأعمال والمعهد العالي للتصرف الصناعي ومعهد الدراسات العليا التجارية وكلية الحقوق.- الآداب والعلوم الإنسانية والفنون : وضمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية والمعهد العالي للموسيقى والمعهد العالي للفنون والحرف والمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية.- العلوم الطبية والشبه الطبية : وشملت كلية الطب والمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة والمعهد العالي لعلوم التمريض.وتمّ أيضا خلال الدورة 24 للمعرض الجامعي تهيئة فضاءات متنوعة على غرار فضاء الجامعات والمؤسسات الجامعية والتي شملت عروض التكوين والمنتوج الجامعيالعلمي والتكنولوجي الى جانب التفتح على المحيط والنقل التكنولوجي، وفضاء التوجيه الجامعي والذي يسهر على تنشيطه مختصون في عملية التوجيه الجامعي ومرشدونممّن لهم كفاءة في المجال بالتعاون مع الإدارات الجهوية للتربية والتكوين كما يحضره مديرو وعمداء المؤسسات الجامعية بالجهة بهدف مساعدة الناجحين الجدد في الباكالورياعلى الاختيار الأمثل والتوجيه الأنسب والشعبة الملائمة لميولاتهم وانتظاراتهم ومؤهلاتهم العلمية، حتى يهتدي كل طالب جديد للمسار الأفضل ويطلع برويّة على ظروف الحياةالجامعية، وذلك من خلال فتح جسور الحوار والنقاش حول المسالك الجامعية والآفاق التشغيلية.وخصّص أيضا فضاء لعرض مشاريع ختم الدروس (إجازة- ماجستير- دكتورا- تكوين هندسي-...) وفضاء مركز الإبداع والنقل التكنولوجي وبعث المؤسسات وفضاءالمشاريع الدولية وفضاء قرية الإبداع والمسابقات والجوائز، علما وان لجنــة تنظيـم المعرض الجامعي، ترصد سنويــا جوائز ماليــة ومكافآت لأفضل فكرة مشروع تخرج مناقشةأو غير مناقشة، ويقع الإعلان عن النتائج في الاختتام.وقد حظي المعرض الجامعي في دورته 24، بإقبال محترم واستحسان سيّما من قبل عدد من الطلبة الجدد الناجحين في الباكالوريا، حيث مثّل بالنسبة لهم "مناسبة للتعريفبالمؤسسات الجامعية ومسالك التكوين فيها ومساعدتهم على التعرف على مسالك التوجيه الجامعي والإطلاع على أنظمة التكوين والتقييم وخصائص الحياة الجامعية والآفاقالمهنية والعلمية والتعريف بالمنتوج الجامعي التكنولوجي والعلمي وآليات بعث المشاريع وتمويلها" .يذكر ان المعرض الجامعي المعرض الجامعي، هذه التظاهرة التي تتميز بها جامعة صفاقس على مستوى وطني، يؤمهّ سنويا حوالي 30.000 زائر من مختلف الشرائحالجامعية والصناعية وغيرهم من مدرّسين، باحثين، طلبة، متخرّجين، تلاميذ، مربّين، أولياء، صناعيين ومهنيين.