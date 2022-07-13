مشاركة نحو 1000 متسابق من 6 دول في النسخة السابعة من تظاهرة "نايت ترايل الزريبة( رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع)


Publié le Mercredi 13 Juillet 2022 - 19:24قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكد جلال تقية رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع مشاركة نحو 1000 متسابق من 6 دول في النسخة السابعة من تظاهرة "نايت ترايل الزريبة" التي ستنتطلق مساء السبت القادم من المعالم الأثرية بالزريبة التابعة لولاية زغوان.


وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ تظاهرة "نايت ترايل الزريبة" المتعلقة بممارسة المشي الجبلي، لها بعد رياضي و ثقافي، كما ستسهم في ترويج الموروث السياحي لجهة الزريبة المتشبعة بالمعالم الأثرية البربرية، وفق قوله.

وكشف أنّ الجهة المنظمة للتظاهرة سالفة الذكر وضعت في برنماجها سباقين للمشي الجبلي، الأول مخصص لسباق 16 كلم سيشارك فيها 700 متسابق، و الثاني لسباق 5 كلم من المرتقب أن يشارك فيه أكثر من 100 متسابق.


وبيّن أنّ متساكني الجهة ينتظرون بشغف انطلاقة النسخة السابعة من تظاهرة "نايت ترايل الزريبة" التي تأجلت لعامين بسبب جائحة كورونا، مردفا أنّ الفئات العمرية التي أكدت مشاركتها تتراوح تتراوح أعمراها بين 18 سنة و 60 سنة.
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وقال انّ التظاهرة سيحضرها عدد من الشخصيات الرسمية الدولية على غرار سفير اليابان، معربا في ذات السياق عن شكره لسلطة الاشراف وجميع الأطراف المتداخلة لدورها في انجاح الحدث الذي سيشارك فيه نحو 1000 متسابق من تونس و الجزائر و المغرب واليابان وفرنسا والدنمارك، وفق تعبيره.


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