رئاسة الحكومة تدعو الهياكل العمومية الى الشروع في الانتقال الى النسخة السادسة من بروتوكول الانترنات

دعت رئاسة الحكومة الوزرات والمؤسسات والمنشئات العمومية إلى الإنخراط في البرنامج الوطني للإنتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الأنترنات لضمان الاستعداد الجيد للانطلاق في العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الجوال.واضافت رئاسة الحكومة في منشور صدر يوم 19 افريل 2022، ان عملية الانتقال تعود الى النقص التدريجي المسجل في عناوين النسخة الرابعة من بروتوكول الانترنات الى جانب الحاجة الى استعمال انترنات الاشياء والتي ستشهد ارتفاعا على موارد العناوين.واعتبرت، في سياق متصل، أن النسخة السادسة من بروتوكول الانترنات سيساهم في المحافظة على استمرارية وجودة الخدمات الادارية المسداة عبر الشبكة وتقليص الاستخدام المشترك لعناوين النسخة الرابعة التي تعيق عملية التعقب والتصدي للجرائم السبرانية.واوصت رئاسة الحكومة، الهياكل العمومية، بالقيام بعملة جرد للمعدات والمنظومات الموضوعة على ذمتها والتأكد من مدى جاهزيتها لعملية الانتقال ووضع برنامج عملياتي مفصل للانتقال من النسخة الرابعة الى السادسة من بروتوكول الانترنات.ودعت الهياكل العومية ، كذلك، الى العمل على ان يكون كل طلب جديد للحصول على خدمات الربط والايواء بشبكة الانترنات مطابق للخصائص الفنية للنسخة السادسة.يشار الى أنّ وزارة تكنولوجيات الإتصال إنطلقت منذ شهر نوفمر 2021، في تنفيذ هذا البرنامج الوطني بالتعاون مع مشغلي الاتصالات مزودي خدمات الأنترنات والإيواء العامة والخاصة، إستعدادا للإنطلاق في العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس.