رابطة الأبطال الافريقية - الترجي الرياضي التونسي من أجل وضع قدم في نصف النهائي

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يخوض الترجي الرياضي غدا بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر في سهرة رمضانية مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية مع مضيفه وفاق سطيف في سعي لتعبيد الطريق امامه لقطع خطوة جديدة في طريقه للمراهنة على اللقب القاري الذي غاب عنه منذ 2019.وسبق للترجي الرياضي توّج بكأس رابطة الأبطال الافريقية، في 4 مناسبات، سنوات 1994 و 2011 و 2018 و 2019 .وسيعمل أبناء المدرب راضي الجعايدي، الساعين الى الذهاب بعيدا في المسابقة القارية، على تحقيق نتيجة ايجابية ذهابا ووضع قدم في المربع الذهبي للمسابقة قبل موعد حسم ورقة الترشح بعد أسبوع بملعب حمادي العقربي برادس.ولئن تبدو مهمة ممثل كرة القدم التونسية في العودة بالانتصار من خارج الديار، أمرا صعبا نظرا لوجود الفريق المنافس على أرضية ميدانه وامام جمهور غفير يمكن ان يصل الى 60 الف متفرج بعد ان تم السماح بحضور ذلك العدد ، فانّ ذلك لن يمنع زملاء اللاعب محمد على بن رمضان من تقديم مباراة بطولية من اجل العودة الى تونس بنتيجة مرضية.وتسود اجواء ايجابية اوساط الترجي الرياضي خاصة بعد الانتصار على اتحاد تطاوين بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الـ 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى وضمان التأهل كأول فريق لمرحلة ال"بلاي أوف".ويقبل الترجي التونسي على الدور ربع النهائي بمعنويات عالية بعد ان أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة جمها من 4 انتصارات و تعادلين اثنين أحدها أمام شباب بلوزداد في الجزائر بالذات، ودون خسارة أي مباراة منذ بداية خوضه للمغامرة الافريقية.وقد برهن ممثل كرة القدم التونسية في المسابقة القارية للابطال عن قوة هجومية وصلابة دفاعية من خلال تمكنه من التسجيل امام الفرق المنافسة في دور المجموعات في 12 مناسبة مقابل قبوله لهدفين فقط ليمتلك بذلك ثاني أقوى خط هجوم و أقوى خط دفاع.والتقى الترجي والوفاق في 6 مناسبات فاز الترجي الرياضي في 3 مباريات، وتعادل في مناسبتين وانهزم في مباراة واحدة .ومن جهته لئن تاهل الوفاق السطايفي الى الدور ربع النهائي للمسابقة الحالية فانه لم يبرز بشكل لافت خلال التصفيات خلافا لمواطنه شباب بلوزداد.واكتفى وفاق سطيف بتسجيل 6 أهداف فقط واستقبلت شباكه لـ 5 أهداف في دور المجموعات . وسبق ان اشرف التونسي نبيل الكوكي على تدريبه .ويضم في صفوفه اللاعب رياض بن عياد هداف المسابقة الى حد الان بـ 5 أهداف اضافة الى المهاجمين من أصحاب الخبرة الدولية مثل أكرم جحنيط وعبد المؤمن جابو.كما عرف الفريق الجزائري في الآونة الأخيرة "عودة الروح" بعدما قدم مستوى قويا في ظهوره المحلي الأخير حيث تغلب على فريق مولودية الجزائرالذي يدربه خالد بن يحي بهدفين لهدف.وسبق لوفاق سطيف بطل الجزائر في 8 مناسبات ان فاز بلقب رابطة الابطال في دورتي 1988 و2014.ويذكر أنّ الترجي الرياضي كان قد تحوّل ليلة الأربعاء الى الجزائر بوفد يضم 25 لاعبا هم: معز بن شريفية - صدقي الدبشي - وليد القروي - محمد أمين توغاي - خليل شمام - عبد القادر بدران - هاني عمامو - محمد أمين بن حميدة - إلياس شتي - رائد الفادع - زياد مشموم - محمد علي بن رمضان - فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي - منتصر التريكي - صابر بوغرين - كوفي - رشاد العرفاوي - زياد بريمة - حمدو الهوني - فاروق الميموني - أنايو إيوالا - كينغسلاي ايدوه - علاء الدين المرزوقي - محمد علي بن حمودة.وستقام المباراة غدا الجمعة انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس بإدارة الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب حمادي العقربي برادس في 22 من ذات الشهر بإدارة الحكم المغربي رضوان جياد.وويشار الى انه في حالة ترشح الترجي الرياضي للدور نصف النهائي سيلاقي المتأهل من مباراة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي.