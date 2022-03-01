أهم الظواهر الجوية وكميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

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شهدت الــ24 ساعة الماضية تساقط ثلوج بلغ سمكها 1 صم بكل من عين دراهم والغرة وعين سلطان من ولاية جندوبة وساقية سيدي يوسف والكاف المدينة وتاجروين والدهماني من ولاية الكاف ومكثر وكسرى والروحية من ولاية سليانة وتالة من ولاية القصرينكما تم تسجيل حسب نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي ، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س 68 بقبلي و61 بتوزر و50 بمطماطة وقفصة والبرمة/المنستيرقصيبة المديوني 5، منزل النور 5، طوزة 5، معمتر 12، الساحلين 5، بنبلة 5، جمال 5، بني حسان 7، طبلبة 6، صيادة ولمطة وبوحجر 6، المكنين 3، الوردنين 4، زرمدين 6، قصر هلال 3 ، خنيس 3، المنستير 6، البقالطة 9، المنستير الميناء 6 ، طبلبة 6، سيدي بنور 6/صفاقسجبنيانة 7، قرمدة 4، بئر علي 3، بوثدي 6، الغريبة 6، المحرس 3 ، ساقية الداير 3، ساقية الزيت 3 ، عين تركية 4 ، الحنشة 8، الصخيرة 7، عقارب 2، صفاقس المدينة 4، منزل شاكر 6، صفاقس المطار 4، السلطنية 3، السواسي 6، هبيرة 10 ،ملولش8/المهديةسيدي علوان 7، بومرداس 4، الشابة 10، قصور الساف 6، الجم 7، أولاد الشامخ5 ، المهدية الميناء 5/قفصةقفصة المحطة 2، السند 3، المتلوي 1، قفصة المدينة 3، سيدي عيش 4، كاف دربي4، سيدي بوبكر 4، زاتوش3، الرديف 3، القطار2، الشبيبة 1، المظيلة1/قبليقبلي 1، سوق الأحد 1، قبلي الجنوبية 1/باجةأم علي 16، بئر السانية13، واد الليتوشي4،تيبار13، سد كساب5، سد سيدي سالم5، مجاز الباب7، تستور 6، عمدون 4، نفزة 3، تبرسق10، قبلاط 8، باجة المحطة وباجة الجنوبية 6/تونستونس قرطاج 2، سيدي بوسعيد 4/بنزرتأوتيك3، سونين 7، ماطر 5تينجة 3، راس الجبل 10، العالية 9، غار الملح 7 جومين 4، سجنان 5 ، بنزرت المدينة 2، سيدي أحمد2/جندوبةوادي مليز3، بني مطير 6 ، سد بوهرتمة 6، عين دراهم 9، بوسالم وفرنانة 7، جندوبة 9، طبرقة 5 غار الدماء 13 ، سد بربرة 3، بلطة بوعوان 4/زغوانالزريبة 4 ، جرادو 8، عين عسكر 1، مقرن 5، بئر مشارقة 5، صواف 8، زغوان 3، الفحص 12، الناظور 6/الكافقلعة سنان 13، الجريصة 8، الطويرف 10، السرس والدهماني 9، تاجروين 13، ساقية سيدي يوسف 14 ، نبر 9 ، واد ملاق 14 ، الكاف المدينة 9، القصور 8 ، القلعة الخصبة 12، بوليفة 5/القصرينالقصرين 10، تالة 6/سيدي بوزيدسيدي بوزيد الشرقية 13 ، سيدي بوزيد الغربية 15 ، السبالة 13، جلمة11، أولاد حفوز 13، الرقاب4، بئر الخفي 12، سيدي علي بن عون 10، المكناسي7، بوزيان 5، المزونة 3 ، السوق الجديد 13 ، السعيدة 7/سوسةهرقلة 10، كندار5 ، المسعدين 6 ، القلعة الكبرى 9، القلعة الصغرى 5 ،سيدي الهاني 7، النفيضة 8، حمام سوسة 8، أكودة 7، سيدي بوعلي 4، بوفيشة ومساكن وسوسة الشمالية 5، مطار النفيضة 6/توزرتوزر 8/قابسمنزل حبيب 13 ، المطوية 6، شنني ومارث 4، مطماطة الجديدة 6 ، الحامة 2 ، مطماطة القديمة 8، دخيلة توجان7/مدنينميدون وحومة السوق 1، كوتين ومليتة 3، سدويكش وسيدي مخلوف 2 ، جربة المطار1، بني خداش 11، جرجيس 2، مدنين المحطة ومدنين الجنوبية 4، مدنين الشمالية 5/تطاوينوالع 2، صدغيان 1، تطاوين 3، الذهيبة 5، رمادة 2/سليانةمكثر 16، الروحية 7، العروسة12، قعفور11، برقو 8، سيدي بورويس 13 ، الكريب 10، بوعرادة وكسرى 8، سليانة المدينة 9/القيروانعين جلولة 8، سد الهوارب وبوحجلة 5، سيدي سعد والعلم 8، سد نبهانة وحفوز 6 ، العلاء7 ، نصر الله والسبيخة 8، الحاجب 10، الشبيكة 5 ، القيروان 6 ، الوسلاتية 11 ، الشراردة 9/بن عروسبومهل وفوشانة وبن عروس 3، حمام الانف 4، رادس 6، المروج 2، بئر الباي 1/أريانةرواد 7، سيدي ثابت وشرفش وأريانة 2، قلعة الاندلس والمنيهلة 3/منوبةالمرناقية 4، طبربة 6، شواط والجديدة والبطان 2، برج العامري 4 ومنوبة 3/نابلقربة 1، الميدة 8، قرنبالية 5 ، سليمان ومنزل بوزلفة 6، الهوارية وبوعرقوب وبني خيار 2 ، نابل ودار شعبان 3