أهم الظواهر الجوية وكميات الأمطار المسجلة خلال الــ24 ساعة الأخيرة

شهدت الــ24 ساعة الماضية تساقط ثلوج بلغ سمكها 1 صم بكل من عين دراهم والغرة وعين سلطان من ولاية جندوبة وساقية سيدي يوسف والكاف المدينة وتاجروين والدهماني من ولاية الكاف ومكثر وكسرى والروحية من ولاية سليانة وتالة من ولاية القصرين
كما تم تسجيل حسب نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي ، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س 68 بقبلي و61 بتوزر و50 بمطماطة وقفصة والبرمة
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الماضية
/المنستير
قصيبة المديوني 5، منزل النور 5، طوزة 5، معمتر 12، الساحلين 5، بنبلة 5، جمال 5، بني حسان 7، طبلبة 6، صيادة ولمطة وبوحجر 6، المكنين 3، الوردنين 4، زرمدين 6، قصر هلال 3 ، خنيس 3، المنستير 6، البقالطة 9، المنستير الميناء 6 ، طبلبة 6، سيدي بنور 6
/صفاقس
جبنيانة 7، قرمدة 4، بئر علي 3، بوثدي 6، الغريبة 6، المحرس 3 ، ساقية الداير 3، ساقية الزيت 3 ، عين تركية 4 ، الحنشة 8، الصخيرة 7، عقارب 2، صفاقس المدينة 4، منزل شاكر 6، صفاقس المطار 4، السلطنية 3، السواسي 6، هبيرة 10 ،ملولش8
/المهدية
سيدي علوان 7، بومرداس 4، الشابة 10، قصور الساف 6، الجم 7، أولاد الشامخ5 ، المهدية الميناء 5
/قفصة
قفصة المحطة 2، السند 3، المتلوي 1، قفصة المدينة 3، سيدي عيش 4، كاف دربي4، سيدي بوبكر 4، زاتوش3، الرديف 3، القطار2، الشبيبة 1، المظيلة1
/قبلي
قبلي 1، سوق الأحد 1، قبلي الجنوبية 1
/باجة
أم علي 16، بئر السانية13، واد الليتوشي4،تيبار13، سد كساب5، سد سيدي سالم5، مجاز الباب7، تستور 6، عمدون 4، نفزة 3، تبرسق10، قبلاط 8، باجة المحطة وباجة الجنوبية 6
/تونس
تونس قرطاج 2، سيدي بوسعيد 4
/بنزرت
أوتيك3، سونين 7، ماطر 5تينجة 3، راس الجبل 10، العالية 9، غار الملح 7 جومين 4، سجنان 5 ، بنزرت المدينة 2، سيدي أحمد2
/جندوبة
وادي مليز3، بني مطير 6 ، سد بوهرتمة 6، عين دراهم 9، بوسالم وفرنانة 7، جندوبة 9، طبرقة 5 غار الدماء 13 ، سد بربرة 3، بلطة بوعوان 4
/زغوان
الزريبة 4 ، جرادو 8، عين عسكر 1، مقرن 5، بئر مشارقة 5، صواف 8، زغوان 3، الفحص 12، الناظور 6
/الكاف
قلعة سنان 13، الجريصة 8، الطويرف 10، السرس والدهماني 9، تاجروين 13، ساقية سيدي يوسف 14 ، نبر 9 ، واد ملاق 14 ، الكاف المدينة 9، القصور 8 ، القلعة الخصبة 12، بوليفة 5
/القصرين
القصرين 10، تالة 6
/سيدي بوزيد
سيدي بوزيد الشرقية 13 ، سيدي بوزيد الغربية 15 ، السبالة 13، جلمة11، أولاد حفوز 13، الرقاب4، بئر الخفي 12، سيدي علي بن عون 10، المكناسي7، بوزيان 5، المزونة 3 ، السوق الجديد 13 ، السعيدة 7
/سوسة
هرقلة 10، كندار5 ، المسعدين 6 ، القلعة الكبرى 9، القلعة الصغرى 5 ،سيدي الهاني 7، النفيضة 8، حمام سوسة 8، أكودة 7، سيدي بوعلي 4، بوفيشة ومساكن وسوسة الشمالية 5، مطار النفيضة 6
/توزر
توزر 8
/قابس
منزل حبيب 13 ، المطوية 6، شنني ومارث 4، مطماطة الجديدة 6 ، الحامة 2 ، مطماطة القديمة 8، دخيلة توجان7
/مدنين
ميدون وحومة السوق 1، كوتين ومليتة 3، سدويكش وسيدي مخلوف 2 ، جربة المطار1، بني خداش 11، جرجيس 2، مدنين المحطة ومدنين الجنوبية 4، مدنين الشمالية 5
/تطاوين
والع 2، صدغيان 1، تطاوين 3، الذهيبة 5، رمادة 2
/سليانة
مكثر 16، الروحية 7، العروسة12، قعفور11، برقو 8، سيدي بورويس 13 ، الكريب 10، بوعرادة وكسرى 8، سليانة المدينة 9
/القيروان
عين جلولة 8، سد الهوارب وبوحجلة 5، سيدي سعد والعلم 8، سد نبهانة وحفوز 6 ، العلاء7 ، نصر الله والسبيخة 8، الحاجب 10، الشبيكة 5 ، القيروان 6 ، الوسلاتية 11 ، الشراردة 9
/بن عروس
بومهل وفوشانة وبن عروس 3، حمام الانف 4، رادس 6، المروج 2، بئر الباي 1
/أريانة
رواد 7، سيدي ثابت وشرفش وأريانة 2، قلعة الاندلس والمنيهلة 3
/منوبة
المرناقية 4، طبربة 6، شواط والجديدة والبطان 2، برج العامري 4 ومنوبة 3
/نابل
قربة 1، الميدة 8، قرنبالية 5 ، سليمان ومنزل بوزلفة 6، الهوارية وبوعرقوب وبني خيار 2 ، نابل ودار شعبان 3
كما تم تسجيل حسب نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي ، هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكلم/س 68 بقبلي و61 بتوزر و50 بمطماطة وقفصة والبرمة
وفي ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الـ24 ساعة الماضية
/المنستير
قصيبة المديوني 5، منزل النور 5، طوزة 5، معمتر 12، الساحلين 5، بنبلة 5، جمال 5، بني حسان 7، طبلبة 6، صيادة ولمطة وبوحجر 6، المكنين 3، الوردنين 4، زرمدين 6، قصر هلال 3 ، خنيس 3، المنستير 6، البقالطة 9، المنستير الميناء 6 ، طبلبة 6، سيدي بنور 6
/صفاقس
جبنيانة 7، قرمدة 4، بئر علي 3، بوثدي 6، الغريبة 6، المحرس 3 ، ساقية الداير 3، ساقية الزيت 3 ، عين تركية 4 ، الحنشة 8، الصخيرة 7، عقارب 2، صفاقس المدينة 4، منزل شاكر 6، صفاقس المطار 4، السلطنية 3، السواسي 6، هبيرة 10 ،ملولش8
/المهدية
سيدي علوان 7، بومرداس 4، الشابة 10، قصور الساف 6، الجم 7، أولاد الشامخ5 ، المهدية الميناء 5
/قفصة
قفصة المحطة 2، السند 3، المتلوي 1، قفصة المدينة 3، سيدي عيش 4، كاف دربي4، سيدي بوبكر 4، زاتوش3، الرديف 3، القطار2، الشبيبة 1، المظيلة1
/قبلي
قبلي 1، سوق الأحد 1، قبلي الجنوبية 1
/باجة
أم علي 16، بئر السانية13، واد الليتوشي4،تيبار13، سد كساب5، سد سيدي سالم5، مجاز الباب7، تستور 6، عمدون 4، نفزة 3، تبرسق10، قبلاط 8، باجة المحطة وباجة الجنوبية 6
/تونس
تونس قرطاج 2، سيدي بوسعيد 4
/بنزرت
أوتيك3، سونين 7، ماطر 5تينجة 3، راس الجبل 10، العالية 9، غار الملح 7 جومين 4، سجنان 5 ، بنزرت المدينة 2، سيدي أحمد2
/جندوبة
وادي مليز3، بني مطير 6 ، سد بوهرتمة 6، عين دراهم 9، بوسالم وفرنانة 7، جندوبة 9، طبرقة 5 غار الدماء 13 ، سد بربرة 3، بلطة بوعوان 4
/زغوان
الزريبة 4 ، جرادو 8، عين عسكر 1، مقرن 5، بئر مشارقة 5، صواف 8، زغوان 3، الفحص 12، الناظور 6
/الكاف
قلعة سنان 13، الجريصة 8، الطويرف 10، السرس والدهماني 9، تاجروين 13، ساقية سيدي يوسف 14 ، نبر 9 ، واد ملاق 14 ، الكاف المدينة 9، القصور 8 ، القلعة الخصبة 12، بوليفة 5
/القصرين
القصرين 10، تالة 6
/سيدي بوزيد
سيدي بوزيد الشرقية 13 ، سيدي بوزيد الغربية 15 ، السبالة 13، جلمة11، أولاد حفوز 13، الرقاب4، بئر الخفي 12، سيدي علي بن عون 10، المكناسي7، بوزيان 5، المزونة 3 ، السوق الجديد 13 ، السعيدة 7
/سوسة
هرقلة 10، كندار5 ، المسعدين 6 ، القلعة الكبرى 9، القلعة الصغرى 5 ،سيدي الهاني 7، النفيضة 8، حمام سوسة 8، أكودة 7، سيدي بوعلي 4، بوفيشة ومساكن وسوسة الشمالية 5، مطار النفيضة 6
/توزر
توزر 8
/قابس
منزل حبيب 13 ، المطوية 6، شنني ومارث 4، مطماطة الجديدة 6 ، الحامة 2 ، مطماطة القديمة 8، دخيلة توجان7
/مدنين
ميدون وحومة السوق 1، كوتين ومليتة 3، سدويكش وسيدي مخلوف 2 ، جربة المطار1، بني خداش 11، جرجيس 2، مدنين المحطة ومدنين الجنوبية 4، مدنين الشمالية 5
/تطاوين
والع 2، صدغيان 1، تطاوين 3، الذهيبة 5، رمادة 2
/سليانة
مكثر 16، الروحية 7، العروسة12، قعفور11، برقو 8، سيدي بورويس 13 ، الكريب 10، بوعرادة وكسرى 8، سليانة المدينة 9
/القيروان
عين جلولة 8، سد الهوارب وبوحجلة 5، سيدي سعد والعلم 8، سد نبهانة وحفوز 6 ، العلاء7 ، نصر الله والسبيخة 8، الحاجب 10، الشبيكة 5 ، القيروان 6 ، الوسلاتية 11 ، الشراردة 9
/بن عروس
بومهل وفوشانة وبن عروس 3، حمام الانف 4، رادس 6، المروج 2، بئر الباي 1
/أريانة
رواد 7، سيدي ثابت وشرفش وأريانة 2، قلعة الاندلس والمنيهلة 3
/منوبة
المرناقية 4، طبربة 6، شواط والجديدة والبطان 2، برج العامري 4 ومنوبة 3
/نابل
قربة 1، الميدة 8، قرنبالية 5 ، سليمان ومنزل بوزلفة 6، الهوارية وبوعرقوب وبني خيار 2 ، نابل ودار شعبان 3
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 241926