تواصل نشاط الخلايا الرعدية بولايات الوسط مساء الجمعة

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة مساء، الجمعة، السحب الرعدية الليلة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وصفاقس. أمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد باماكن محدودة بلغت 22 مم بسيدي بوزيد بعد تهاطلها لساعة واحدة. وتكون السماء مغشاة بسحب عابرة على بقيّة الجهات.



وتتراوح الحرارة ليلا بين 22 و26 درجة وفي حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية.



وتهب الرّياح قوية لتتجاوز 70 كلم/س مؤقتا، وفق ما أظهرته الصور الأخيرة للقمر الاصطناعي.



