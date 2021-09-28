المدرب والحكم التونسي- الالماني مولدي الصلموك " اسعى لفتح قنوات تواصل بين الجامعتين التونسية والالمانية للملاكمة وفتح باب التربصات للملاكمين والمدربين"

وات - بعد تجربة في الملاكمة فوق الحلبة تواصلت عقودا بين تونس والمانيا يخوض التونسي مولدي الصلموك تجربة التحكيم في المانيا حيث مقر اقامته . وقد حاز على درجة حكم دولي ونقاطي في الملاكمة الانجليزية .

وشارك الى حد الان في ادارة 85 مقابلة ضمن بطولة المانيا التابعة للجامعة الالمانية للملاكمة وفي منافسات بطولة اروربا للملاكمة .

وادار في الاسبوع الاول من الشهر الجاري احدى مقابلات منافسات بطولة المانيا ويستعد لتحكيم احدى المقابلات يوم 30 اكتوبر المقبل

وخاض الملاكم التونسي الالماني تجارب متنوعة في مجال الملاكمة وتنقل من ملاكم الى مدرب حيث بعث مركز للتدريب في المانيا ثم خاض تجربة التحكيم

وعرف مولدي الصلموك الذي بدا تجربته في تونس نجاحا جعله يفرض موقعه ضمن نخبة الحكام في البطولة الالمانية بعد ان تمرس بفنون اللعبة



واعرب في تصريح لوكالة "وات" عن عزمه على فتح مجال قنوات التواصل التعاون بين الجامعة التونسية للملاكمة ونظيرتها الالمانية خاصة على مستوى تبادل زيارات وتربصات الحكام والمدربين مضيفا انه يضع خبرته وعلاقاته مع هياكل الملاكمة في المانيا واوروبا على ذمة الملاكمة التونسية



ولاحظ من جهة اخرى ان جائحة كورونا اثرت على مسار اللعبة في العالم وقلصت من مجال النشاط معربا عن امله في ان يجدد مسعاه لربط خيوط التواصل مع اسرة الملاكمة التونسية من احل دعم هذه الرياضة في تونس



وكان الملاكم التونسي مولدي الصلموك قد بدا مسيرته كملاكم منذ اكثر من ثلاثة عقود بين تونس والمانيا ثم خاض دنيا الاحتراف لقدامي الملاكمين ( 53 سنة) منذ ثلاثة اعوام بتحقيق تتويج اروربي في اطار بطولة اوروبا.



ويذكر ان صلموك هو بطل ملاكمة سابق في تونس وفي المانيا وقد كسب عدة تتويجات في دنيا الاحتراف وقدامى الملاكمين في اوروبا وهو يمتهن التدريب منذ اكتوبر 2018 كما تحصل على شهادة ملاكم دولي في ديسمبر 2019.



