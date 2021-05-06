وقفة احتجاجية للعمد بكافة معتمديات ولاية أريانة للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة

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شرع عمد ولاية أريانة منذ يوم الثلاثاء في تنفيذ وقفات احتجاجية بكافة معتمديات الولاية احتجاجا على "تلكؤ سلطة الإشراف في تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي"، وفق ما أفاد به /وات/ الكاتب العام للنقابة الأساسية للعمد بأريانة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بولبابة حويوي.وقال حويوي إن التحركات الاحتجاجية "ستتواصل إلى حين الاستجابة لمطالب العمد وهي رسالة إلى السلط المسؤولة تؤكد تمسكهم بتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه من منح وامتيازات خلال اجتماع لجنة خمسة زائد خمسة في جلستها المنعقدة في 6 فيفري 2021 بحضور الجامعة العامة لموظفي وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل".وتتمثل مطالب العمد وفق المتحدث في "سن قانون أساسي خاص بالعمد وتنظير الشهائد العلمية وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتفعيل اتفاقيات 6 فيفري 2021 المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتفاقية 29 مارس 2019 المبرمة مع وزارة الداخلية".يذكر أن سلك العمد بكل ولايات الجمهورية شرع منذ يوم 3 ماي في تنفيذ وقفات احتجاجية متواصلة أمام مقرات المعتمديات بدعوة من الجامعة العامة لموظفي وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد.