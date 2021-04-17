منظمات المجتمع المدني تواصل مساندتها لصحفيي وات وتستنكر الاعتداء الذي طالهم

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أدانت الجمعيّة التونسيّة لفنيي أجهزة مخابرات الملاحة الجويّة في بيان أصدرته، أمس الجمعة 16 أفريل 2021، الاعتداء على صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وعبرت عن "مساندتها المطلقة للصوت الإعلامي الحر، مكسب الثورة، مستنكرين ما وصلت إليه الأوضاع بوكالة تونس إفريقيا للأنباء واذاعة شمس اف ام".وأكدت الجمعية تضامنها المطلق مع الصحفيين بوكالة تونس افريقيا للأنباء وشمس اف ام ودار الصباح ودعت إلى إبعاد الصوت الإعلامي المحايد عن أي تجاذبات".من جهتها أصدرت الجمعيّة التونسيّة للدفاع عن حقوق الطفل بيانا أكدت فيه مساندتها لصحفيّات وصحفيي "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" في معركتهم العادلة ومطالبهم المشروعة ضدّ التعيينات السياسيّة، التّي تهدّد استقلالية الإعلام العمومي.وأدانت الاعتداء السافر وغير المسبوق، الذي مورس يوم، الثلاثاء 13 أفريل 2021، على أبناء "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" لفرض تعيين رئيس مدير عام جديد بالقوّة العامة على رأس الوكالة.وأحيت الجمعية "نضالات أبناء وكالة تونس إفريقيا للأنباء وشجاعتهم في التصدي للقرارات اللامسؤولة داعية الحكومة إلى مراجعة قراراتها الفوقية وأهمية انتهاج سياسة تشاركية مع كافة الأطراف بهدف خلق مناخ ثقة بين المواطن والدولة"، وفق ما ورد بالبيان.