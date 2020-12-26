دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تحتفي بالأطباء المبدعين

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تقديرا لجهود الإطارات الطبية وشبه الطبية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، احتفت دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، مساء اليوم السبت، بالأطباء المبدعين في المجال الموسيقي، من خلال تنظيم ملتقى بعنوان "مبدعون... في الطب والفنون".وشارك في هذا اللقاء مجموعة من الأطباء الذين تحدثوا عن تجربتهم مع الموسيقى، حيث كانت الانطلاقة من نوادي الموسيقى بدور الثقافة أو من المعاهد المختصة في الموسيقى التي تعود بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية.هؤلاء الأطباء المبدعون لم يثنهم عملهم وتلبية نداء الواجب الصحي تجاه التونسيين، من الاستمرار في العزف والغناء وحتى في الرسم وكتابة الشعر والقصة.وقد قدموا خلال هذا اللقاء عرضا موسيقيا أحياه الدكتور رياض الرقيق وغنى فيه لألمع نجوم الأغنية التونسية.يقول مدير دار الثقافة ابن رشيق بتونس العربي شعباني إن هذا الملتقى يتنزل في إطار انفتاح هذه المؤسسة الثقافية على القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الصحي، مضيفا أن الملتقى يهدف إلى تثمين مجهودات الأطباء باعتبارهم في الصفوف الأمامية في مجابهة تفشي هذا الوباء.وأكد أن هذه البادرة سيتم تعميمها على مبدعين في قطاعات أخرى كالصحافة والتعليم وغيرهما.