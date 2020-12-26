دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تحتفي بالأطباء المبدعين

وات - تقديرا لجهود الإطارات الطبية وشبه الطبية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، احتفت دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، مساء اليوم السبت، بالأطباء المبدعين في المجال الموسيقي، من خلال تنظيم ملتقى بعنوان "مبدعون... في الطب والفنون".
وشارك في هذا اللقاء مجموعة من الأطباء الذين تحدثوا عن تجربتهم مع الموسيقى، حيث كانت الانطلاقة من نوادي الموسيقى بدور الثقافة أو من المعاهد المختصة في الموسيقى التي تعود بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية.
هؤلاء الأطباء المبدعون لم يثنهم عملهم وتلبية نداء الواجب الصحي تجاه التونسيين، من الاستمرار في العزف والغناء وحتى في الرسم وكتابة الشعر والقصة.
وقد قدموا خلال هذا اللقاء عرضا موسيقيا أحياه الدكتور رياض الرقيق وغنى فيه لألمع نجوم الأغنية التونسية.
يقول مدير دار الثقافة ابن رشيق بتونس العربي شعباني إن هذا الملتقى يتنزل في إطار انفتاح هذه المؤسسة الثقافية على القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الصحي، مضيفا أن الملتقى يهدف إلى تثمين مجهودات الأطباء باعتبارهم في الصفوف الأمامية في مجابهة تفشي هذا الوباء.
وأكد أن هذه البادرة سيتم تعميمها على مبدعين في قطاعات أخرى كالصحافة والتعليم وغيرهما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وشارك في هذا اللقاء مجموعة من الأطباء الذين تحدثوا عن تجربتهم مع الموسيقى، حيث كانت الانطلاقة من نوادي الموسيقى بدور الثقافة أو من المعاهد المختصة في الموسيقى التي تعود بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية.
هؤلاء الأطباء المبدعون لم يثنهم عملهم وتلبية نداء الواجب الصحي تجاه التونسيين، من الاستمرار في العزف والغناء وحتى في الرسم وكتابة الشعر والقصة.
وقد قدموا خلال هذا اللقاء عرضا موسيقيا أحياه الدكتور رياض الرقيق وغنى فيه لألمع نجوم الأغنية التونسية.
يقول مدير دار الثقافة ابن رشيق بتونس العربي شعباني إن هذا الملتقى يتنزل في إطار انفتاح هذه المؤسسة الثقافية على القطاعات الأخرى بما فيها القطاع الصحي، مضيفا أن الملتقى يهدف إلى تثمين مجهودات الأطباء باعتبارهم في الصفوف الأمامية في مجابهة تفشي هذا الوباء.
وأكد أن هذه البادرة سيتم تعميمها على مبدعين في قطاعات أخرى كالصحافة والتعليم وغيرهما.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217655