نصف نهائي كأس العرب للاواسط : ''مقابلة صعبة تنتظرنا امام المغرب لكننا نثق في قدراتنا'' / هشام الصيد

Samedi 29 Février 2020



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- قال هشام الصيد المدرب الوطني المساعد للمنتخب التونسي للاواسط ان وصول الفريق الى الدور نصف النهائي لمسابقة كاس العرب للامم لكرة القدم "كان مستحقا وعن جدارة" .وأضاف خلال اللقاء الصحفي الذي عقد صباح اليوم السبت في مدينة الدمام " أثبتنا حسن استعدادنا منذ بداية الدورة ونتائجنا تؤكد ذلك حيث كنا الطرف الافضل في مختلف المواعيد وأظهرنا قوة شخصية ساعدتنا على قلب المعطيات وتجاوز المصاعب".وحول مقابلة نصف النهائي امام المغرب غدا الاحد (س 12 و45د) قال الصيد " بتقدم المسابقة يكون من السهل تحضير اللاعبين نفسانيا بعد التحرر من ضغط المقابلات الاولى .عملنا خلال الساعات الماضية على تأكيد ان الهدف الاساسي ليس بلوغ هذا الدور بل نريد بلوغ النهائي لان لدينا الإمكانات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك .. كما ان المستوى الذي قدمناه منذ بداية الدورة يجعلنا الأحق بالتأهل".وبالنسبة الى المنافس المغربي فقد أثنى الصيد على قدراته وقال بهذا الخصوص " كل المنتخبات التي بلغت هذا الدور لها الثقة في قدراتها وهدفها مشترك وهو التتويج باللقب والمنتخب المغربي اظهر مستوى محترما خاصة خلال المقابلات الاولى الى جانب ان خصوصيات مقابلات الاجوار تجعل اللقاء اكثر اثارة واعتقد ان لدينا القدرة على تخطي هذا المنافس رغم أن اللقاء سيكون شديد التعقيد".ومن جهته اوضح اللاعب التونسي اشرف الحبّاسي ان الوصول إلى نصف النهائي أمر ممتاز لكنه يحتاج إلى التأكيد من خلال تحقيق التأهل إلى النهائي .واضاف " راضون عن مشوارنا في المسابقة إلى حدّ الان باعتبار أن المنتخب الوطني انتصر في ثلاث مقابلات عن استحقاق وتأهلنا في الصدارة كما أن مردودنا في الدور ربع النهائي كان رائعا.ولئن يعتبر الوصول إلى هذا الدور أمرا جيّدا إلا أنّه لا يمثّل منتهى أهدافنا فنحن عازمون على الوصول إلى النهائي ولنا القدرة على تحقيق ذلك".وأشار الحبّاسي إلى أنّه لا توجد تحضيرات خاصة لهذا الموعد امام منتخب المغرب لأن قوّة المنتخب في فرض أسلوب لعبه على منافسيه دون اهتمام كبير بطريقة لعب المنتخبات الأخرى ". وافاد " نعرف أن المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات في هذه الدورة لكننا لا نخشى أي منافس لأننا نعلم أن لدينا القدرات التي تسمح لنا بالفوز ولن نتعامل بشكل مختلف مع هذه المقابلة قياسا بالمقابلات السابقة بل سنحاول فرض طريقة لعبنا منذ البداية ما سيساعدنا على فرض أسلوبنا والتحكّم في مجرى اللعب وعندها سيكون من السهل الوصول إلى النهائي .. المجموعة تدرك قيمة هذه المقابلة وتركيزنا عال وسنفعل كل ما نقدر عليه من أجل تخطي هذا المنافس وتتويج مجهودنا في هذه الدورة".ويدير الحكم الإماراتي احمد عيسى درويش بمساعدة القطري زهران النعيمي والليبي باسم سيف النصر مباراة المنتخب التونسي للاواسط ونظيره المغربي غدا الاحد بمدينة الدمام لحساب الدور نصف النهائي لكاس العرب للامم .وسيكون القطري سعود علي العذبة حكما احتياطيا ويراقب اللقاء المصري أحمد مجاهد .وعلى اثر الاجتماع الفني الذي عقد صباح اليوم السبت تقرر أن يلعب المنتخب الوطني باللون الاحمر (قميص وتبان وجوارب) بينما سيرتدي الحارس التونسي اللون الاسود.ومن جانبه سيحافظ المنتخب المغربي على اللون الأخضر الكامل للاعبين .وتاهل المنتخب التونسي الى نصف النهائي على حساب نظيره الجزائري 2-صفر في حين ترشح المنتخب المغربي على حساب نظيره الليبي بضربات الترجيح (9-8) بعد نهاية اللقاء في وقته الاصلي 0/0 .ويتبارى في نصف النهائي الثاني المنتخب السنغالي ونظيره المصري .