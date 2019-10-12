المنستير: ارتفاع قتلي حوادث المرور بنسبة 70 في المائة خلال الفترة جانفي/سبتمبر 2019

Samedi 12 Octobre 2019



وات

- سجلت شرطة المرور بولاية المنستير خلال الفترة جانفي/سبتمبر 2019، ارتفاعا في عدد قتلى حوادث المرور، بنسبة 70 في المائة، مقارنة بذات الفترة من سنة 2018، وفق ما أفاد به محمّد مخلوف، رئيس فرقة شرطة المرور بالمنستير، اليوم الجمعة، خلال اجتماع اللّجنة الجهوية للسلامة المرورية بمقر ولاية المنستير.وأوضح مخلوف أنّه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، تسجيل مجموع 114 حادث مرور خلفت 17 قتيلا و129 جريحا، مع تراجع بنسبة 24 فاصل 5 في المائة في عدد الجرحى، وبنسبة 1 فاصل 75 في المائة في عدد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.وذكر رئيس فرقة شرطة المرور بالمنستير أنّه تم تسجيل تراجع في حوادث المرور بنسبة 5 في المائة خلال العطلة الآمنة لسنة 2019 التي تواصلت من 1 جويلية إلى 15 سبتمبر 2019 مقارنة بسنة 2018.من ناحيته، أضاف الرائد سامي الزريبي، رئيس فرقة حرس المرور بمنطقة الحرس الوطني بالمنستير، أنّه تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث خلال العطلة الآمنة لسنة 2019، إذ بلغ عدد حوادث المرور 11 حادثا أسفر عنها 21 من الجرحى و5 من القتلى، مقابل 15 حادث مرور خلف 31 جريحا و4 قتلى في السنة الماضية.واستعرضت اللّجنة الجهوية للسلامة المرورية خلال هذا الاجتماع، كذلك، جملة من المسائل، لا سيما مخفضات السرعة غير المطابقة للمواصفات الفنية، والتي تشكل خطرا على مستعملي الطريق، وتواتر الانهيارات بالطريق الجهوية 92 على مستوى قصر هلال، وتردي البينة التحتية للجسر الكائن بالمنطقة السقوية بهنشير الرمل بالمكنين، ووضعية الجسر على الطريق الجهوية 82 على مستوى المنارة منزل حرب المبرمج صيانته قبل موفي 2019، حسب ما ذكر لوات الملحق الإعلامي بولاية المنستير، سامي طرشون.