القصرين - إنقطاع حركة المرور بأحد الطرقات إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار

Mardi 20 Août 2019



باب نات

- تُعلم الإدارة العامّة للحرس الوطني أنهُ على إثر تهاطل كمّيات هامّة من الأمطار بولاية القصرين، سُجّل إنقطاع حركة المُرور بالطريق الجهويّة رقم 85 مُستوى دوّار السّبيتات عين زيّان (سبيبة) الرّابطة بين منطقة الزقلاص _ سبيبة ولا يُمكن تحويل حركة المرور.وودعت وزارة الداخلية في بلاغ مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل.يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليّات الحرس الوطني) على الأرقام التالية:71.963.512.71.960.448.كما يُمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.