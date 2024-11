VERMEG annonce la vente de sa division RegTech "Agile" à Regnology

À propos de VERMEG



Fondée en 1993, VERMEG fournit des solutions logicielles à plus de 500 clients prestigieux dans plus de 40 pays à travers les secteurs bancaires, de l'assurance et de la gestion de patrimoine. La plateforme de haute qualité de l'entreprise offre des outils de premier ordre pour automatiser les processus et stimuler la digitalisation des services financiers. Basée à Amsterdam avec des bureaux dans 16 pays, VERMEG emploie plus de 1 000 personnes dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.vermeg.com.



À propos de Regnology



Regnology est un fournisseur mondial leader de solutions innovantes pour le reporting réglementaire, la gestion réglementaire, le reporting fiscal et la gestion des données. En combinant une expertise approfondie avec des technologies avancées, Regnology propose une offre complète à travers toute la chaîne de valeur réglementaire. Ses solutions permettent aux institutions financières, aux régulateurs et aux autorités fiscales de rationaliser les processus de conformité, d'améliorer l'efficacité et de s'adapter aux complexités d'un environnement réglementaire en constante évolution.

L'acquisition de Lombard Risk en 2018 a marqué un moment clé dans l'histoire de VERMEG, permettant à l'entreprise de s'étendre sur les marchés anglo-saxons et de se positionner en tant que leader mondial de la gestion de collatéral. Cette transformation a été alimentée par la complémentarité des portefeuilles de produits de VERMEG et Lombard Risk, soutenue par le centre d'expertise établi en Tunisie, qui continue de jouer un rôle essentiel dans le succès de VERMEG.Agile, la division RegTech de VERMEG, a représenté un segment distinct et spécialisé de l'entreprise, comptant environ 10% de son effectif. Au fil des ans, Agile a évolué pour devenir une plateforme SaaS modulaire et évolutive de premier ordre, offrant des solutions complètes de reporting réglementaire, de l'ingestion des données à leur soumission finale. Positionnée comme une entité performante dans un environnement réglementaire complexe, Agile a obtenu une reconnaissance dans l'industrie pour son innovation et ses capacités.Avec cette transaction, Agile rejoindra Regnology, un leader mondialement reconnu en reporting réglementaire et en conformité. Cette acquisition permet à Regnology d'étendre son empreinte internationale et de capitaliser sur des talents développés au sein du centre d'expertise en Tunisie. Ce partenariat stratégique assure la continuité des services tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour Agile et son équipe.Pour VERMEG, cette transaction représente une étape importante dans sa stratégie de concentration sur ses forces principales. En consolidant son leadership dans la gestion de collatéral et l'assurance, VERMEG mobilisera des ressources pour poursuivre sa croissance et offrir encore plus de valeur à ses clients. Cette orientation stratégique souligne l'engagement de VERMEG en matière d'innovation et d'excellence dans la technologie financière.