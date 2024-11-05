الخطوط التونسية : " نقوم بتقديم الرعاية للركاب المتضررين من تعطل الطائرة في مونتريال"‎

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افادت شركة الخطوط التونسية في بلاغ مساء اليوم أنّه تبعًا لتعرّض طائرتها في مونتريال إلى مشكل تقني مفاجئ منذ يوم السبت الماضي، فانها قامت بتقديم الإحاطة والرعاية اللازمتين لركّابها المتضرّرين من الإضطرابات الأخيرة، حيث تم إيواؤهم بأحد النزل وتوفير كلّ الخدمات الضرورية لهم.

وقالت الناقلة الوطنية أنّها تبذل جهوداً مكثفة لتجهيز الطائرة واتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان تأمين عودتهم إلى تونس خلال الساعات القادمة.

