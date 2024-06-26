حكم بالسجن ضد الكرونيكور نجيب الدزيري... التفاصيل

قضت هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جوان 2024 غيابيا بالسجن مدة 6 أشهر في حق الكرونيكور نجيب الدزيري ،من اجل تهمة الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي ،وذلك على خلفية شكاية رفعها عليه الممثل مهذب الرميلي اثر تصريح للدزيري اعتبرها الشاكي اساءت له ...