Eagle Pictures acquiert les droits du remake italien du grand succès français "Un p’tit truc en plus", et distribuera “Megalopolis” de Coppola

"C'est un film tendre sur un pre et son fils qui cambriolent une petite bijouterie dans une petite ville. Alors qu'ils cherchent un endroit o se cacher, ils montent dans un bus sans se rendre compte que cela les emmne dans un camp d't pour jeunes adultes handicaps , a dclar Tarak Ben Ammar. Ils dcouvrent tous les diffrences de chacun et deviennent de vritables amis. C'est drle, mouvant et a fait du bien. En plus des droits de remake, Eagle Pictures a galement achet les droits de distribution du film en Italie.Tarak Ben Ammar a dclar quil a rencontr Coppola il y a longtemps, mais ce n'est qu'il y a quelques annes quils se sont lis damiti aprs une confession de Coppola sur les origines tunisiennes de sa grand-mre. Ben Ammar a alors accompagn Coppola dans un voyage en Tunisie la vaine recherche de la maison de sa grand-mre.Ben Ammar voque galement une visite chez le cinaste Napa Valley o il l'a accueilli avec une telle gnrosit et lui a cuisin des briks luf, ainsi que d'autres plats traditionnels tunisiens. "C'est un homme d'une grande gnrosit et d'une grande humanit, et aussi un cinaste visionnaire." ajoute Tarak Ben Ammar.Eagle Pictures sortira galement en Italie le dernier film de Robert Zemeckis , "Here", qui runit l'quipe derrire "Forrest Gump", l'crivain Eric Roth et les acteurs cls, Tom Hanks et Robin Wright.Ben Ammar a dclar qu'il l'avait achet l'anne dernire et qu'il avait regard le film termin Cannes. "J'tais bloui. C'est incroyable. Le film entier se droule dans une seule pice et raconte l'histoire de l'humanit d'une toute nouvelle manire , a dclar Ben Ammar, ajoutant que le film sortira en Italie l'automne. Sony pictures le sortira aux Etats Unis.Aprs avoir distribu Green Book , Eagle Pictures travaillera galement nouveau avec Peter Farrelly sur I Play Rocky , un film sur l'histoire vraie de la faon dont Sylvester Stallone a pris le risque de jouer le rle principal dans RockyDans le cadre de son partenariat avec MadRiver, Eagle Pictures a galement achet "Mutiny", un thriller d'action de Jean-Franois Richet avec Jason Statham. La socit italienne a conclu un accord de financement en fonds propres et de distribution sur plusieurs annes avec MadRiver, aux cts d'un groupe d'autres distributeurs indpendants, dont DeAPlaneta (Espagne), IDC Distribution (Amrique latine), Italia Film (Moyen-Orient), Leonine Studios (Allemagne et Autriche) , Shochiku (Japon), SND (France) et Unicorn Media (Europe de l'Est).Les nouvelles acquisitions d'Eagle Pictures incluent galement le remake de The Crow de Rupert Sanders, avec Bill Skarsgård et FKA Twigs. La socit continue collaborer avec Sony avec qui elle a sign en 2022 un accord historique pour distribuer les films du studio en Italie, ainsi que coproduire des films europens et internationaux. Les deux entreprises ont uni leurs forces sur "The Equalizer 3" et "Lyle, Lyle, Crocodile" d'Antoine Fuqua et travaillent sur davantage de "grands projets internationaux avec de grandes stars", aux cts des productions italiennes, a prcis Ben Ammar. Eagle Pictures a galement un accord avec Paramount."Nous sommes trs chanceux d'avoir achet tous les films que nous voulions pendant le festival de Cannes mme si la concurrence tait trs forte", a dclar Ben Ammar, qui a soulign que des cinastes comme Coppola taient toujours impatients de voir leurs films dcouverts par le public du pays. "Lorsque vous mettez tout votre cur dans un film, vous voulez qu'il touche les gens et construise un hritage qui durera pour toujours, et il n'y a pas d'endroit comme une salle de cinma pour le faire", a-t-il poursuivi.Outre Eagles Pictures, Ben Ammar possde galement les Studios de Paris, o se droule Emily in Paris . Idalement situs aux portes de Paris, les studios ont t lous pour toute la dure des Jeux Olympiques de Paris.