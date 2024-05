Une première en Tunisie : Inauguration d'une Salle de Classe Intelligente à l’ISLT

L'Institut Suprieur des Langues de Tunis (ISLT) marque un jalon significatif dans son parcours d'innovation ducative avec l'inauguration dune nouvelle salle de Classe Intelligente et ce en prsence de l'ambassadeur de la Rpublique Populaire de Chine en Tunisie, Son Excellence M. Wan Li, le mardi 21 mai 2024.Cette avance remarquable a t rendue possible grce une collaboration troite entre lISLT et lambassade de la rpublique Populaire de Chine. Huawei a fourni les solutions de pointe ncessaires pour crer cet environnement d'apprentissage moderne et dynamique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'ducation et la recherche linguistique en Tunisie.Cela symbolise un moment important dans le renforcement des liens bilatraux entre la Chine et la Tunisie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives stimulantes pour l'enseignement suprieur et la recherche scientifique dans les deux pays.

Son Excellence M. Wan Li a exprim ses flicitations pour le lancement de la classe intelligente, qui apportera plus de commodit d'apprentissage aux tudiants tunisiens.Mme Houda Ben Hamadi, directrice de l'Institut Suprieur des Langues de Tunis, a galement salu le partenariat avec lambassade de la rpublique Populaire de Chine, mettant en lumire les avantages tangibles de cette collaboration pour l'apprentissage des langues. Elle a soulign l'impact positif des technologies avances sur le processus d'enseignement, offrant aux tudiants un environnement stimulant et interactif.La salle de Langues Intelligente reprsente une avance significative dans la transformation numrique de l'ducation, offrant une plateforme moderne intgrant des outils interactifs et des fonctionnalits avances de communication et de collaboration.Dans loptique de soutenir son dveloppement tout en amliorant le quotidien des parties prenantes, lISLT met un point d'honneur implmenter des solutions permettant dtre toujours plus agile, rapide et efficace. Pour amliorer les changes en interne comme en externe, lIdeaHub de Huawei apparat comme une des solutions les plus innovantes du march.Cette initiative s'inscrit dans la volont de Huawei de promouvoir l'innovation dans l'ducation et de contribuer au dveloppement des comptences numriques des tudiants tunisiens.Le gant chinois Huawei a raffirm aussi son engagement envers la Tunisie en soulignant ses collaborations continues dans le pays, notamment travers des initiatives telles que le programme Huawei ICT Academy, lun des vnements de rfrence du secteur des TIC, qui constitue une plateforme essentielle pour aider former les jeunes tudiants, afin den faire les futurs leaders du domaine des TIC ainsi que le programme Huawei Seeds for The Future.L'Institut Suprieur des Langues de Tunis et lambassade de la rpublique Populaire de Chine ouvrent une nouvelle re de collaboration fructueuse, offrant aux tudiants des opportunits d'apprentissage exceptionnelles et adaptes aux dfis du 21me sicle.