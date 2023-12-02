صفاقس: يوما مفتوحا للتحسيس والتقصي حول مكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا‎

في إطار إحياء اليوم العالمي لمكافحة السيدا يوم غرة ديسمبر من كل سنة، وتحت شعار « تشجع إيجا حلل.تطمان على روحك وتحمي شريكك» انتظمت بمدينة صفاقس، اليوم الجمعة، ورشة توعوية حول الأمراض المنقولة جنسيا وا وذلك بتنظيم من الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وا وعلاج الإدمان بالشراكة مع الادارة الجهوية للصحة بصفاقس وجمعية بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر.



وتضمن برنامجها، الذى أشرف على تنفيذه أطباء اختصاص في الأمراض السارية والمنقولة جنسيا وا وأخصائيون نفسانيون، تقصي سريع ومجاني لفيروس نقص المناعة البشري وفقرات تحسيسية للتعريف بالمخاطر التى قد تصيب الشباب ومسبباتها وكيفية انتقال الفيروس وأساليب التوقى منها ودلك في اطار دعم وتعزيز الجهود الوطنية لمقاومة مخاطر انتشار فيروس نقص المناعة.

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وتضمن برنامجها، الذى أشرف على تنفيذه أطباء اختصاص في الأمراض السارية والمنقولة جنسيا وا وأخصائيون نفسانيون، تقصي سريع ومجاني لفيروس نقص المناعة البشري وفقرات تحسيسية للتعريف بالمخاطر التى قد تصيب الشباب ومسبباتها وكيفية انتقال الفيروس وأساليب التوقى منها ودلك في اطار دعم وتعزيز الجهود الوطنية لمقاومة مخاطر انتشار فيروس نقص المناعة.

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وأفاد منسق هذه الورشة التحسيسية، وائل الأندلسي، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار نشر ثقافة الوعي الصحي والتعريف بمقومات الصحة الإنجابية السليمة وسبل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وا فى صفوف الشباب، مضيفا، أن الهدف الأساسي من هذه التظاهرة هو تعميق الوعي لدى الشباب بمخاطر الأمراض المنقولة جنسيا وبيان كيفية وطرق الوقاية منها وذلك من خلال مختلف الأنشطة، غايتها تحسيس ودعم وتعزيز الجهود الوطنية لمقاومة مخاطر انتشار فيروس نقص المناعة.



*وائل الرميلي