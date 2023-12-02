"حوالي 7800 شخص متعايشين مع فيروس السيدا بينهم 2900 تحت العلاج " (منسق جمعية الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا)

كشفت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للرعاية الصحية، من 1 جانفي 2023 إلى غاية شهر جويلية الماضي، أن حوالي 7800 شخص متعايشين مع فيروس السيدا، بينهم 2900 تحت العلاج.



وأفاد منسق الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وعلاج الإدمان، وائل الأندلسي، في تصريح لـ(وات) خلال حملة تقص فيروس نقص المناعة البشري كانت بادرت بتنظيمها الجمعية اليوم الجمعة بساحة باب الجبلي بصفاقس، بأن هذه الإحصائيات تم اعتمادها من خلال مراكز التقصي الرسمي والمجاني الموجودة في الـ24 ولاية سواء التابعة للجمعيات أو للدولة.

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وأفاد منسق الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وعلاج الإدمان، وائل الأندلسي، في تصريح لـ(وات) خلال حملة تقص فيروس نقص المناعة البشري كانت بادرت بتنظيمها الجمعية اليوم الجمعة بساحة باب الجبلي بصفاقس، بأن هذه الإحصائيات تم اعتمادها من خلال مراكز التقصي الرسمي والمجاني الموجودة في الـ24 ولاية سواء التابعة للجمعيات أو للدولة.

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وذكر أن حملة التقصي، التي نظمتها الجمعية ٍبالشراكة مع جمعية "بوثينة" للنساء المحفوفات بالمخاطر والإدارةالجهوية للصحة بصفاقس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدا، كانت مناسبة للقيام بالتوعية والإرشاد للمتعايشين مع الفيروس وتقديم سبل الإحاطة بهم والرعاية من قبل الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا وعلاج الإدمان، فضلا عن القيام بعملية تقص للإلتهاب الكبدي "ج"، وفيروس الزهري".



من ناحيتها، أفادت المكلفة بمتابعة الأنشطة بجمعية "بوثينة " للنساء المحفوفات بالمخاطر، سيرين بوخشيم، "أن حملة تقصي فيروس نقص المناعة البشري والالتهاب الكبدي "ج" والزهري، التي شاركت جمعية "بوثينة "في تنظيمها، هي حملة مجانية وسرية للجميع وخاصة للنساء بإعتبارهن أكثر عرضة وهشاشة لفيروس نقص المناعة البشري ".