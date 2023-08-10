خلال الإحتفال بيوم العلم : الأستاذ محمد الهدار يتحصل على جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي والتكنولوجيا كأحسن باحث

توج اليوم الخميس 10 أوت 2023 الأستاذ محمد الهدار بالجائزة الاولى الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا، إذ تم اعتباره كأحسن باحث تونسي وذلك لتميز أعماله العلمية وإشعاعه على المستوى الدولي.



الأستاذ محمد الهدار مختص في مجال الهندسة الميكانيكية، عمل بجامعات ومعاهد بحثية أوروبية وتحصل على عدة جوائز من جمعيات علمية وهو رئيس مخبر بحث ميكانيك النمذجة صلب المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس الذي تم إنشاؤه في سنة 2013 ، وعضو باللجنة الوطنية لتقييم الأعمال في مجال البحث العلمي (CNEAR).





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وقد تحصل الهدار على المرتبة الأولى وطنيا و على المرتبة 25 عربيا و32 افريقيا ضمن ترتيب أفضل 500 باحث بالعالم العربي،حيث اصدر الاستاذ محمد الهدار 305 بحث علمي محكم بين سنوات 2016 و2020 .



وقد قام الهدار بمهمة تعزيز البحوث متعددة التخصصات التي تهدف إلى اكتساب المعرفة العلمية الجديدة والدراية التكنولوجية في مجال الهندسة الميكانيكية.



أنجز الهدار حوالي 417 مقال علمي عالمي و 156 مشاركة في مؤتمرات علمية والعديد من المشاريع البحثية العلمية العالمية وعشرات الاختراعات إلى جانب المشاركة أكثر من 101 مقالات في كتب علمية و18 تقييم للمقالات العلمية والعديد من رسائل الدكتوراه لسنة 2022.