La nouvelle Chery à partir de 40 DT par jour

Communiqué de Presse -

La Société Tunisienne de l’Automobile, STA, concessionnaire officiel de la marque Chery en Tunisie, s'associe actuellement à Banque Zitouna pour vous proposer une offre avantageuse qui vous permet d'acheter votre nouvelle Chery à partir de 40 DT par jour et bénéficier de 3 vidanges gratuites, une carte carburant d’une valeur de 150 DT et un pack cadeau de valeur.Pour profiter de cette offre, rendez-vous dans les showrooms STA Chery à Tunis, Nabeul, Sousse, Sfax, Djerba et Gabès ou votre agence Banque Zitouna la plus proche.Pour plus d'informations, contactez le 31 390 290 ou demandez un devis en ligne sur https://www.chery-tunisie.tn/demande-de-devis /.