Nouveau Chery Tiggo 8 le SUV 7-places garanti 7 ans est désormais disponible

Communiqué de Presse -

La Société Tunisienne de l’Automobile, STA, concessionnaire officiel de la marque CHERY en Tunisie, vient de lancer son dernier bijou : la TIGGO 8. Ce grand SUV sensationnel, issu de la gamme primée de CHERY, incarne l'excellence en matière de design, de performances et de technologies avancées.



Avec son allure sportive, ses lignes élégantes et son double toit panoramique, il attire tous les regards sur la route et promet une expérience de conduite exceptionnelle. Doté d'une calandre distinctive, de phares effilés et de jantes en aluminium 18’’, ce SUV respire la confiance et l'élégance.





...



La CHERY TIGGO 8 est équipée d'un moteur puissant d’une cylindrée de 1.5 Turbo qui offre une performance remarquable sur la route. Que ce soit pour les trajets en ville ou les aventures hors route, ce SUV est prêt à répondre à tous les défis. Son moteur réactif et sa transmission fluide DCT 6 rapports à double embrayage garantissent une conduite agréable et une maniabilité précise.



À l'intérieur, la TIGGO 8 offre un confort supérieur et une attention minutieuse aux détails. Les matériaux haut de gamme, le volant sport en cuir multifonctions, les sièges électriques chauffants et ergonomiques en cuir perforé ainsi que l'espace généreux garantissent une expérience de conduite de première classe. De plus, grâce à ses fonctionnalités de connectivité avancées et à son système de divertissement haut de gamme s’affichant sur un écran central tactile de 10.25’’ et incluant l’Apple CarPlay et l’Android Auto, chaque trajet devient une expérience immersive et agréable ; ce qui en fait un choix idéal pour les familles et les voyageurs.



La sécurité est une priorité absolue pour CHERY, et la TIGGO 8 ne fait pas exception. Elle est équipée d'un ensemble complet de dispositifs de sécurité avancés tels que l'assistance au freinage d'urgence, l’aide de démarrage en côte, l’assistant de descente, le système de surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, le système de caméras 360° et de nombreux autres équipements de pointe. Vous pouvez prendre la route en toute confiance !



Proposée avec une incroyable garantie 7 ans ou 200.000 Km et à un tarif de 114.500 DT, la TIGGO 8 est maintenant disponible chez le concessionnaire S.T.A. à Tunis et tout son réseau agréé à Nabeul, Sousse, Sfax, Djerba et Gabès.