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خليفة الشيباني لقناة العربية " تونس لم تكن تعرف ظاهرة المهاجرين الأفارقة قبل عام 2011"

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 10:47 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال العميد المتقاعد من الحرس الوطني خليفة الشيباني في مداخلة على قناة العربية ان البلاد تعرضت خلال العشر سنوات الماضية لمؤامرة بدأت برفع التأشيرة عن الدول الافريقية ما ادى لدخول الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف " صفاقس تحولت الى دكار او باماكو جديدة ".
وشدد الشيباني على ضرورة مواجهة الظاهرة رغم ان ترحيل الافارقة مكلف والدولة التونسية ليست قادرة على تمويل ذلك بسبب ازمتها الاقتصادية...
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وكانت أحياء بولاية صفاقس والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية بصفاقس الكبرى، شهدت في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي مساء الاثنين المنقضي طعنا على يد مهاجرين.

وقامت السلطات منذ أول أيام عيد الأضحى (28 جوان الماضي) بترحيل حوالي 1200 مهاجر غي نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالتنسيق بين إقليم صفاقس والأقاليم الحدودية برا في ليبيا والجزائر التي تتكفل بعملية الترحيل، بحسب ما صرح به النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس، معز برك الله، أمس الأربعاء....



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