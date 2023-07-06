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صفاقس: هدوء نسبي وحذر في عدد من أحياء المدينة وسط تعزيزات أمنية مكثفة منذ ليلة امس

Publié le Jeudi 06 Juillet 2023 - 08:16 قراءة: 0 د, 45 ث
      
لم تشهد أحياء مدينة صفاقس، الليلة الماضية، مناوشات وإشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين ومتساكني عدد من الاحياء، وذلك خلافا لليلات السابقة.

وبين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1، ووكيل الجمهورية بها، فوزي المصمودي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان "الهدوء النسبي والحذر الذي شهدته أحياء في مدينة صفاقس الليلة الماضية، كان وسط تعزيزات أمنية مكثفة في مناطق مختلفة بمدينة صفاقس".

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وكان العضو المؤسس لكتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب والنائب عن جهة صفاقس، معز برك الله، قد كشف في تصريح سابق أدلى به ل"وات" أنه تم منذ موفى جوان المنقضي (فى أول أيام عيد الأضحى) وإلى غاية يوم أمس الأربعاء، ترحيل حوالي 1200 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وانه يتم منذ إنطلاق عمليات الترحيل تنظيم 04 سفرات يوميا، تضم كل واحدة 50 شخصا، وذلك فيما يتعلق بصفاقس المدينة، مقدرا ترحيل ما بين 3 آلاف و4 آلاف مهاجرا إفريقيا، في حال توفر وسائل النقل.


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