.. منظمة حفل أحمد سعد بتونس تعتذر للشعب المصري «أنا جديدة في المجال»

وقالت منظمة الحفل التي تدعى زكية المنصوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علاء عبر قناة etc: «الغلط الوحيد في الأزمة هو إن في معلومات غلط وصلت عشان يحصل مشادات، وأنا لسه جديدة في المجال، مقدمة تصريحا لأحمد سعد من شهر 2 للحفل، وخسرت ماديا من الحفلة، وأنا مش متعهدة حفلات أنا مديرة مهرجان».

وتابعت: «مفيش مشكلة بيني وبين أحمد سعد شخصيًا، وآسفة على اللي حصل، وبنعتذر لكل المتابعين على التوتر اللي حصل خلال الأيام الماضية».وأوضحت أيضا عن موقفها حول إفشائها أجر أحمد سعد في الحفل قالت: «مفيش أرقام فيها تضارب، وكنت بتكلم عن التكلفة الإجمالية للحفل مش أجر سعد كام في الحفلة، وهو مغناش بلاي باك، والحفلة كانت ناجحة فنيا والجمهور تفاعل معه، وأيضا كانت حفلة ناجحة على المستوى الفني والتنظيمي».