Innovation : la logique derrière la percée à contre-courant du Groupe Chery

Communiqu de Presse -





Les images montrent le lieu du Chery Technology DAY et la technologie noire telle que la plate-forme de planche roulettes et la cabine intelligente exposes





Qu'il s'agisse de la srie Q-POEWER qui est largement utilise dans de nombreux modles Chery, de la cabine intelligente Lion qui est utilise par plus d'un million d'utilisateurs, ou de l'architecture lectronique et lectrique EEA 4.0, tous sont la manifestation concentre de la "Technologie Chery" pour promouvoir une itration rapide du produit, offrant aux utilisateurs toujours plus d'exprience que prvu et toujours une surprise originale , permettant aux produits Chery d'obtenir des avantages diffrencis dans chaque segment de march.

En pntrant davantage sur le march mondial, une automobile "fabrique par Chery" est livre l'tranger toutes les 70 secondes

Aujourd'hui, l'automobile chinoise devient rapidement un nouveau choix pour les utilisateurs du monde entier, comme les tlphones portables et les appareils lectromnagers fabriqus en Chine. En 2022, Chery Group a export plus de 450 000 vhicules, ce qui reprsente une augmentation de 68 % d'une anne sur l'autre ; et toutes les 70 secondes en moyenne, un vhicule "fabriqu par Chery" est livr aux clients trangers.

La mondialisation des automobiles chinoises n'est pas seulement la mondialisation du march, mais aussi l'intgration des talents, de la technologie, de la chane d'approvisionnement, de la culture et d'autres aspects, c'est--dire la mondialisation qui s'intgre les unes aux autres. Dans le processus de mondialisation, Chery a adhr deux principes : le premier est de partager les fruits de la coopration avec les pays d'outre-mer et les partenaires d'outre-mer, et d'tre un partenaire bien accueilli ; le second est de s'intgrer profondment dans la chane mondiale de l'industrie automobile, de favoriser la localisation, d'tre une entreprise citoyenne locale et une marque locale, et de contribuer conjointement au dveloppement conomique et social des pays sur les marchs trangers.





La photo montre chaque modle de la marque Chery qui sera transport vers les marchs mondiaux au terminal international du port de Wuhu



En 2022, le Groupe Chery continue d'augmenter la mise en page et le lancement de ses marques et produits haut de gamme sur les marchs trangers, et s'engage fournir aux utilisateurs trangers les meilleurs produits et services. En tant que reprsentants des produits vedettes, les sries TIGGO 8 et TIGGO 7 ont gagn la confiance et la faveur des consommateurs trangers. De plus, TIGGO 8 a t dsign plusieurs reprises comme vhicule d'accueil pour les invits de l'État au Brsil et dans d'autres pays. Le Groupe Chery a battu le record d'exportation d'un mois pour les vhicules de tourisme de marque chinoise tabli par lui-mme l'un aprs l'autre, avec quatre mois d'exportation mensuelle dpassant 50 000 units.

De "aller dans le monde", "se dvelopper profondment" "construire une image de marque", Chery continue d'explorer la pratique innovante des marques chinoises pour se mondialiser. À ce jour, le Groupe Chery a export plus de 2 400 000 de vhicules, ce qui reprsente 20 % du volume total des exportations d'automobiles chinoises au cours de la mme priode.



La "mise niveau" du systme apporte une croissance de haute qualit en maintenant la dtermination stratgique



En maintenant une dtermination stratgique et en insistant sur l'ouverture et l'innovation, Chery a runi des ressources de haute qualit l'chelle mondiale et a promu la "mise niveau" du systme pour obtenir une amlioration significative de la qualit du fonctionnement de l'entreprise.

Dans le "cercle des partenaires" de la coopration ouverte de Chery, non seulement le nombre de partenaires augmente, mais aussi la porte et le niveau de coopration sont plus diversifis et plus profonds. En 2022, le Groupe Chery s'est associ Luxshare Precision, Haier, Huawei, CATL, iFLYTEK, Horizon Robotics et d'autres entreprises de premier ordre dans divers secteurs, crant un certain nombre d' alliances transfrontalires d'innovation conjointe, d'innovation intgre et de collaboration ouverte. Chery a coopr profondment avec eux dans l'Internet industriel, les solutions intelligentes, le systme de batterie d'alimentation, la coopration cosystmique, etc.



Ces ralisations de coopration ne s'appliquent pas seulement la technologie, aux produits et aux services de Chery, mais stimulent galement en permanence le dveloppement stratgique, la transformation numrique et la construction culturelle de Chery. En 2022, la plate-forme Internet industrielle de HiGOPlat construite par Chery et COSMOPlat a t mise en service et applique successivement dans Chery Qingdao Super Factory et Chery Wuhu Super Factory, qui non seulement crent un certain nombre d' usines de balises pionnires, mais tablissent galement un nouveau mode de production de personnalisation de masse.





La photo montre les super-usines de Chery Wuhu et Qingdao



Grce two-way rush des meilleurs talents de divers domaines travers le monde et de Chery, la structure des talents de l'entreprise se transforme ainsi discrtement.

En 2022, Chery a attir les meilleurs talents mondiaux de divers domaines tels que le style, les puces, les logiciels, le systme d'exploitation et la cabine intelligente, y compris Chris, l'ancien grand designer de Mercedes-Benz, et a cr une quipe de "scientifiques en chef". À l'heure actuelle, Chery compte plus de 10 000 ingnieurs et scientifiques, qui taient principalement des ingnieurs en mcanique, mais l'avenir, il y aura plus d'ingnieurs en logiciel, d'ingnieurs en puces, de scientifiques, de mathmaticiens, de physiciens, etc.

En 2023, selon le rythme stratgique de recherche de progrs de manire stable, le Groupe Chery s'efforcera de raliser un bond en volume des ventes, en parts de march et d'autres indicateurs plus important qu'en 2022 avec une "acclration" qui dpasse de loin le taux de croissance moyen de l'industrie, et dacclrer le rythme d'tre une entreprise de classe mondiale.







En regardant le march automobile mondial en 2022, Chery a ralis une performance constante et croissante face de nombreux dfis. À l'occasion du 25e anniversaire de sa cration, Chery a fait une perce contre-courant, crant une "premire historique" dans les ventes et les exportations.Selon les donnes publies par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, parmi les 10 premires entreprises en termes de ventes d'automobiles en 2022, le Groupe Chery s'est class deuxime du secteur avec un taux de croissance de 28,2 %, dpassant largement le taux de croissance moyen du secteur de 2,1 %; l'exportation annuelle d'automobiles chinoises s'levait 3 111 000 units, dont CHERY International a export 452 000 units, se classant au premier rang des exportations de vhicules de tourisme chinois pendant 20 annes conscutives. Chery reprsentait un vhicule sur sept export par la Chine en 2022.Avec l'innovation, les utilisateurs peuvent toujours vivre plus que prvu et toujours tre agrablement surprisDans une re d'incertitude, seule l'innovation peut s'adapter tous les changements.Lorsqu'il s'agit d'innovation, la premire chose qui vient l'esprit est la poursuite incessante des technologies de base et l'accumulation profonde de la "Technologie Chery". Chery a dvoil sa stratgie technologique de pointe 2025 en septembre 2022, prsentant une "Technologie Chery" qui brise l'impression traditionnelle du monde extrieur. Il s'avre que la disposition de Chery a non seulement couvert plusieurs domaines tels que la technologie de base traditionnelle et la technologie CASE (Connected, Autonomous, Sharing and Electric), mais a galement couvert plusieurs dimensions telles que le systme de base, les technologies de pointe, la plate-forme de partage, l'conomie numrique, la chane de valeur et l'cosystme.Aujourd'hui, la "Technologie Chery" n'est pas seulement un btiment surlev couche aprs couche, mais aussi un cosystme d'innovation vivant. Chery s'est implant dans bon nombre de ces domaines pendant de nombreuses annes, avec de nombreuses ralisations technologiques dj appliques aux produits fabriqus en srie, rendant les produits de Chery plus comptitifs, ce qui est la principale raison de la croissance rapide des ventes du Groupe Chery cette anne.