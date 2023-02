Communiqu de Presse -

Le numrique, cl du dveloppement des entreprises et de lemploi

Aprs le grand succs de lAI Africa Week organis en janvier 2021, qui a t suivi par plus de 600 000 personnes sur les rseaux sociaux, le rseau Orange Digital Centers, travers ses 17 pays en Afrique et Moyen-Orient, revient avec une nouvelle dition qui porte sur les mtiers de demain Future of work Africa Week les 14, 15 et 16 Fvrier 2023.Future of work Africa Week , confrence gratuite 100% en ligneCe rendez-vous dexperts propose une vue densemble et un dcryptage de lvolution des mtiers et des comptences dans le monde, plus particulirement en Afrique. Durant 3 jours, ces experts internationaux de haut niveau vont dbattre et apporter des rponses la jeunesse Africaine voulant sinformer sur les mtiers davenir, les comptences recherches et bien se prparer aux futurs besoins des recruteurs.Cet vnement est soutenu par des mdias panafricains tels que CIO Mag, Ecofin et Jeune Afrique, ainsi que le cabinet de conseil Bearing Point qui font intervenir des journalistes et experts spcialiss pour la modration des panels. Au programme :- A quoi va ressembler le monde de lemploi de demain ?- Comment sy prparer ?- Quelles sont les spcificits du march de lemploi en Afrique ?- Quels sont les secteurs qui recrutent ?- Quelles sont les opportunits autour de lindustrie 4.0 et le Digital Marketing ?- Comment dvelopper sa carrire dans ces nouveaux mtiers ?- Comment choisir les formations les plus adaptes son projet de carrire ?- Qui sont les nouveaux acteurs de la formation ?- Comment se former de manire autonome et continue ?Lun des dfis les plus stratgiques pour lAfrique est la formation de sa jeunesse aux mtiers de demain afin de prendre en main son dveloppement de faon autonome et prenne.Dici 2030, 230 millions demplois en Afrique subsaharienne requerront des comptences numriques. Ainsi, Orange dploie dans 17 de ses filiales dAfrique et du Moyen-Orient, Orange Digital Center, un cosystme innovant et gratuit, ddi la formation des jeunes au numrique, l'incubation technologique, l'acclration et au financement de start-up.Orange est prsent dans 18 pays dAfrique et du Moyen-Orient et compte plus de 142 millions de clients au 30 septembre 2022. Avec 6,4 milliards deuros de chiffre daffaires en 2021, Orange MEA est le premier secteur de croissance du groupe Orange. Orange Money, son offre phare de services financiers et de transfert dargent via tlphone mobile, est disponible dans 17 pays et compte plus de 70 millions de clients. Orange, oprateur multiservice et partenaire cl de la transformation digitale, apporte son expertise pour soutenir le dveloppement de nouveaux services numriques en Afrique et au Moyen-Orient.