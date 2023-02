CHERY s'allie avec le géant CATL dans l’exploration approfondie des nouvelles énergies pour ouvrir un nouveau chapitre

Communiqu de Presse - Rcemment, le GROUPE CHERY a sign un accord-cadre de coopration stratgique avec Contemporary Amperex Technology Co., Limited. (CATL). Ils effectueront une coopration globale dans divers domaines, tels que le produit, les affaires commerciales, la promotion marketing et les ressources d'information commerciales. En plus de la fourniture de batterie et de la coopration technique dans le domaine de vhicule de tourisme, ils vont mener une exploration conjointe en termes de transport en commun, d'intgration de batterie, moteur et systme de contrle dans le vhicule carburant alternatif et d'change de batterie aux champs de bus, vhicule utilitaire, camion lourd et navire lectrique, favorisant et dirigeant le dveloppement de haute qualit de l'industrie automobile.



CATL, le plus grand fabricant de batterie dalimentation au monde, se concentre sur la recherche, la production et la vente du systme de batterie dalimentation et de systme de stockage d'nergie pour les vhicules carburant alternatif. Il sefforce fournir des solutions de premire classe pour lapplication de nouvelles nergies dans le monde entier. Vu les performances du march mondial, CATL, qui a fourni des batteries d'alimentation de nombreuses entreprises automobiles bien connues, notamment Mercedes, BMW et Tesla, dtient plus de 30% de la part mondiale depuis longtemps, et a pris la premire place pour la cinquime anne conscutive.

CHERY, qui s'est engag dans la recherche et dveloppement de nouvelles technologies nergtiques ds 1999, peut tre considr comme l'une des premires entreprises automobiles en Chine qui entrent dans ce domaine. Grce une vingtaine dannes dexprience sur la technologie, CHERY a form un systme complet de R&D sur les nouvelles technologies nergtiques, y compris l'intgration de vhicule, les technologies de base et la capacit de dveloppement de composants de base. En particulier, CHERY a fait des perces importantes dans les domaines de base tels que la technologie concernant la batterie, le moteur et le systme de contrle et la rduction de poids. Jusqu' prsent, CHERY a dpos la demande de plus de 900 brevets dans le domaine des nouvelles nergies. Propritaire de plus de 600 brevets, il prend la tte sur le palmars des dpts de brevets dans les entreprises automobiles chinoises et la troisime place dans le monde.

Jusqu' prsent, CHERY a formul un plan de dveloppement technologique 457 , qui englobe quatre plates-formes de groupe motopropulseur, cinq sous-systmes gnraux et sept technologies de base, couvrant les produits berlines de la classe A C et les produits SUV de la classe B D avec 100% lectrique, hybride, prolongateur dautonomie, pile combustible et autres nouvelles technologies nergtiques.

Grce sa puissance technique et son dploiement stratgique complet, CHERY eQ1, vhicule 100% lectrique lger avec un corps entirement en aluminium, et indit dans l'industrie automobile, a pris la tte dans le segment de march avec le volume de vente de 300 000 units. En termes de technologie hybride, CHERY a dvelopp avec succs la premire bote de vitesse hybride complte au monde DHT, menant le dveloppement de la technologie hybride dans le monde avec l'avantage unique de "3 moteurs, 3 engrenages, 9 modes de travail et 11 ratios de vitesse".







Alors que dvelopper des nouvelles nergies est devenu un consensus mondial, l'industrie automobile se trouve galement devant les fentres d'opportunits historiques auxquelles la transition entre le stade traditionnel et innovant a ouvert la voie. De toute vidence, CHERY, socit prvoyante, a pris les devants sur le chemin des nouvelles nergies grande vitesse, ouvrant un nouveau chapitre de dveloppement. Les 10 premiers mois de cette anne ont constat que les ventes de produits nouvelles nergies de CHERY ont dpass 210 000 units, avec un taux de croissement de 182% en glissement annuel, dpassant de loin le taux de croissance global de l'industrie.

Lalliance avec CATL cette fois-ci, crera une nouvelle situation de combinaison puissante et de dveloppement coordonn. CHERY continuera explorer davantage les nouvelles nergies, appliquer le concept d'entreprise qui consiste en dveloppement vert, et travailler avec ses partenaires pour promouvoir le dveloppement durable de l'industrie des nouvelles nergies et la vulgarisation des vhicules lectriques, aidant atteindre l'objectif de pic carbone et de neutralit carbone .