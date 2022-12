Comparable aux marques de luxe, le TIGGO 7 PRO dont la garniture qui vous fait succomber au premier regard

Communiqué de Presse -

Plongez-vous dans le charme de son esthétique. TIGGO 7 PRO adopte un habitacle entouré dont le style de conception est exactement le même que celui de l'Audi Q7 et de la Mercedes-Maybach Classe S, ce qui le rend plus premium. En entrant dans l'habitacle, vous trouverez un tableau de bord horizontal intégré avec écran et touchers séparés pour un contrôle facile et pratique. De plus, la garniture à double couture et la plaque de dessin au laser reflètent la technique exquise de l'ensemble du véhicule, parachevant une ambiance luxueuse.TIGGO 7 PRO est à la fois accrocheur et pratique. La configuration technologique luxueuse, comprenant un tableau de bord LCD complet de 12 pouces, un écran de contrôle central à ultra-haute définition de 10,25 pouces et un écran tactile LCD de climatisation de 8 pouces, procure aux jeunes utilisateurs un autre plaisir de déplacement. De plus, TIGGO 7 PRO permet l'interaction et le partage d'informations thématiques entre les trois écrans, ce qui crée dans son ensemble un sens de l'avenir et de la technologie que les jeunes préfèrent aujourd'hui.Si le triple écran interconnecté est la caractéristique gagnante de TIGGO 7 PRO pour les consommateurs qui font attention à l'apparence, il existe également des équipements technologiques avancés qui sont particulièrement réfléchis. TIGGO 7 PRO est équipé d'une recharge sans fil pour téléphones portables, d'une entrée sans clé + démarrage à un bouton, d'un hayon électrique à ouverture par induction et de la climatisation automatique à température constante de la zone à double température, unique parmi ses pairs, ce qui rend des trajets plus détendus et confortables.La beauté de TIGGO 7 PRO est enchanteresse. Le charme de TIGGO 7 PRO qui vous fait succomber au premier regard se reflète non seulement dans le plaisir visuel apporté par le design intérieur comparable à celui des marques de luxe, mais également dans l'expérience de conduite hautement humanisée créée par la technologie du futur. Sans aucune peur et sans limites dans la conduite, TIGGO 7 PRO sera le choix extraordinaire pour plus d'utilisateurs tunisiens.