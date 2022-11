Partenariat entre TUNISIE CATERING & ANGED

Dans le cadre de sa responsabilité environnementale, Tunisie Catering vient de conclure le 02 Novembre 2022 un partenariat avec l’Agence Nationale de Gestion Des Déchets.





La cérémonie de signature de la convention a été organisée au siège social de Tunisair sous l’égide de Khaled Chelly Président Directeur Général de TUNISAIR et en présence de Mahmoud Said Directeur Général de TUNISIE CATERING & Badredine Lasmer Directeur Général de l' ANGED.Cette convention s’inscrit dans le but de consolider les efforts dans le domaine de l’environnement et la vision stratégique de Tunisie Catering dans la gestion et la valorisation des déchets.