Hannover Messe 2022: 9 entreprises tunisiennes se sont présentées à la foire d’Hanover 2022 en Allemagne

..





Une dlgation tunisienne constitue de 4 PME industrielles, 5 fournisseurs-intgrateurs technologiques, les centres de comptences en Industrie 4.0 de Sousse, Sfax et Bizerte avec la prsence du ministre de lIndustrie, des Mines et de lEnergie, a pris part, du 30 mai au 2 juin en Allemagne la foire annuelle Hannover Messe 2022.Considre comme le plus important vnement au monde consacr lindustrie, la foire Hannover Messe est devenue un rendez-vous incontournable o se ctoient toutes les technologies et tous les secteurs-cls de l'industrie. De la recherche et du dveloppement l'automatisation industrielle, en passant par l'informatique, l'approvisionnement industriel, les technologies de production et les services, jusqu'aux technologies nergtiques et de mobilit.Anime par lmergence de nouvelles technologies, lindustrie 4.0 dsigne dsormais une nouvelle gnration dusines connectes et intelligentes. Avec la rvolution numrique, les frontires entre le monde physique et digital samenuisent pour donner vie une usine 4.0 interconnecte dans laquelle les collaborateurs, les machines et les produits interagissent.Cet vnement a t organis dans le cadre de lInitiative Vers une industrie 4.0 en Tunisie en partenariat avec le Ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Energie avec le soutien de lInitiative spciale Formation et emploi - Invest for Jobs mandate par le Ministre fdral allemand de la Coopration conomique et du Dveloppement (BMZ) dans le cadre du Programme Transformation Digitale de la GIZ Tunisie.Lindustrie 4.0 tant un dfi et une vritable opportunit pour lindustrie tunisienne, le ministre tunisien de l'Énergie, de l'Industrie et des Mines et la GIZ, travaillent depuis novembre 2018 sur une feuille de route pour la transition vers une industrie 4.0. Dans le cadre de linitiative l'on vise le renforcement de limplication des PME Industrielles, des fournisseurs-intgrateurs technologiques et des intermdiaires dans les activits de sensibilisation et formations dans le domaine de lIndustrie 4.0.Oriente selon 3 axes (sensibilisation, implmentation, vision stratgique), cette initiative a eu comme rsultats ;800 personnes formes20000 personnes sensibilises5 Centres de comptence en Industrie 4.0 transverses/sectoriels cresEt plus de 60 entreprises qui ont particip des vnements internationaux pertinents et change dexpriences avec des partenaires internationaux.Lobjectif de la participation de la dlgation tunisienne cette foire est dinspirer les membres participants et de leur permettre davoir un retour dexprience et une ide sur les nouveaux mtiers, les nouvelles comptences et les nouvelles technologies lchelle internationale, lre de la 4e rvolution industrielle, grce aux diffrentes confrences, animations et expositions programmes durant la foire.L'vnement a galement permis un change avec des organismes tels que la Plattform Industrie 4.0 et la Technology Academy pour prsenter nos projets ainsi que le potentiel en I4.0 en Tunisie et les synergies possibles de collaborations. Ces changes avec les structures dappui ont permis aux participants de promouvoir leurs projets et discuter des ventuelles pistes de collaboration.