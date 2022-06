Le Tunisien Yamen Manai, remporte le Prix Orange du Livre en Afrique 2022

..





Un jury international prsid par Vronique Tadjo

Je lui murmurais que lun comme lautre,

nous tions un bel abme dans lequel les rves se sont chous.

Dans le cadre de ses engagements en Afrique, la Fondation Orange a lanc, en 2019, le Prix Orange du Livre en Afrique. Ce Prix rpond la volont duvrer pour la promotion des talents littraires africains et de ldition locale africaine.Pour cette 4e dition, 57 romans ont t proposs par 39 maisons ddition bases dans 15 pays dAfrique francophone.Une premire slection de 6 romans a t faite par 6 comits de lecture runissant une centaine de lecteurs issus de 15 pays africains.Les 6 romans slectionns ont t soumis lapprciation du jury pour dterminer le laurat.Prsid par Vronique Tadjo (autrice, pote et artiste), le jury est compos de personnalits issues du milieu littraire : Yvan Amar (journaliste Radio France), Kidi Bebey (journaliste Le Monde, ditrice et autrice), Yahia Belaskri (crivain, journaliste co-fondateur de la Revue Apule ), Mamadou Camara (nouvelliste et prsident de lassociation Les vendredis du livre au Sngal), Eugne Ebod (crivain), Prudientienne Houngnibo Gbaguidi (prsidente de lassociation des libraires du Bnin, vice-prsidente de lAssociation internationale des librairies francophones), Nicolas Michel (rdacteur en chef adjoint Jeune Afrique), Ntonon Nol Ndjkry (auteur), Gabriel Mwn Okoundji (psychologue et pote), Ariane Poissonnier (autrice et journaliste RFI) et Loubna Serraj (autrice, ditrice et laurate 2021).Le choix du jury sest port sur le livre de lcrivain tunisien Yamen Manai, Bel abme, publi en Tunisie aux ditions Elyzad, lors dune crmonie organise Dakar.Vronique Tadjo et les membres du jury ont retenu cette anne, Bel Abme, de Yamen Manai, un rcit dune grande force sen tenant lessentiel du mot .Le texte est structur tel le long monologue dun jeune garon de quinze ans issu de la banlieue sud de Tunis. Accus de meurtres, il sadresse tour tour son avocat et un psychiatre venus lui rendre visite en prison. Entre fureur, rage et passion, le narrateur dnonce la barbarie et les maux qui gangrnent sa socit, depuis la cellule familiale ainsi que lcole, jusquaux institutions politiques. Il se souvient avec motion des seuls moments dapaisement quil a connus grce laffection inconditionnelle de Bella, lamie, la fidle et douce petite chienne quil a un jour recueillie et apprivoise. Un bonheur qui ne sera hlas, que de courte dure.N en 1980 Tunis, Yamen Manai est lauteur de quatre romans parus aux ditions Elyzad : La Marche de lincertitude, 2010, Prix Comar dor ; La Srnade dIbrahim Santos, 2011, Prix de la Bastide ; LAmas ardent, 2017, Prix des cinq continents de la francophonie et Bel abme, paru en 2021.Laurat du Prix Orange du Livre en Afrique 2022, Yamen Manai recevra une dotation de 10 000 euros et bnficiera dune campagne de promotion de son ouvrage.Gabriel CarrreLes cinq autres finalistes taient :Destin Akpo (Bnin), Colorant Felix, ditions Savanes du continent, BninBeyrouk (Mauritanie), Le silence des horizons, ditions Elyzad, TunisieChab (Mali), Le livre dElias, ditions La Sahlienne, MaliKhaoula Hosni (Tunisie), Le prix du cinquime jour, Arabesques, TunisieLorance-K (Cameroun), Maguia ou le prix de la libert, La jeune plume, Cameroun