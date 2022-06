Orange Tunisielance « Orange Junior League » le premier tournoi de Foot écoresponsable

Communiqué de Presse -

En partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports Scolaires et Universitaires

Volet « Football » :

Volet « environnement »

Afin de valoriser l’importance des activités sportives au sein des établissements scolaires, Orange Tunisie à lancer une nouvelle initiative dans le but de faire vivre les jeunes de leur passion du foot tout en les responsabilisant à l’environnement.Baptisé « Orange Junior League », cet événement en partenariat avec la Fédération Tunisienne des Sports Scolaires et Universitaires, à dérouler les 11 et 12 juin.8 collèges de différentes régions participeront à ce tournoi où des collégiens de 13/14 ans seront sensibilisés quant à l’importance de collecter les déchets en plastique et aux possibilités de les recycler en équipements de foot.Ce tournoi est réparti sur 2 grand axes :Les équipes représentant ces collèges ont s’affronter pour recevoir le titre de la meilleure équipe de football.Phase 1 : pré-finale : un tournoi où les 8 équipes qualifiées lors de la phase précédente s’affronteront.Phase 2 : La finaleL’équipe championne « collège Heidi Ayedi Sfax » a reçu de Orange une semaine de stage à Marseille avec le club Olympique de Marseille.Pour inciter les collégiens à collecter du plastique et les impliquer dans la propreté de leurs villes, Orange Tunisie à installer des bennes à l’intérieur des collèges et invitera tous les collégiens à collecter du plastique.Les supporters ont été aussi impliqués dans la compétition et participeront en collectant les déchets en plastique.Pour finir, le « collège 5 septembre Monastir » a collecté le plus de plastique et il a reçu de Orange un nouveau terrain multisports fabriqué de plastique recyclé !Orange junior LeagueNous avons tous de grands pouvoirs. Nous avons tous de grandes responsabilités