La Fondation Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec l’association Un Enfant Des Sourires, inaugure son 3ème Village à Bayadha

Communiqu de Presse -

Aprs les deux Villages de Bir Salah Sfax et El Garaa/Ouled Abdel Mouleh Kasserine, lancs en partenariat avec les associations Ajmi Toumi en 2014 et ASSEN (ASsociation de Soutien aux ENfants) en 2016, la Fondation Orange Tunisie, avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec lassociation Un Enfant, Des Sourires (UEDS), inaugure son 3me Village, Bayadha, Jendouba, en prsence des habitants et des acteurs locaux impliqus dans ce projet et dinvits-amis, dont le PNUD, lAFD, lIFT et la start-up Kumulus Water.Pour rappel, le programme Villages de la Fondation Orange a pour ambition dapporter 3 leviers essentiels de dveloppement aux populations les plus vulnrables.Projet de dveloppement local durable et intgr, gr avec le soutien de la Fondation Orange et en partenariat avec la socit civile et les autorits locales, il a pour objectif damliorer concrtement le quotidien des habitants dun village de trois cinq mille habitants, notamment des jeunes enfants et des femmes, en favorisant laccs lducation, aux soins de base et leau, sans oublier, bien videmment quand cest possible, laccs au numrique et lautonomisation conomique des villageoises.Pour le Village de Bayadha, 5 000 habitants vont donc bnficier de ces leviers essentiels leur bien-tre, grce au grand travail accompli sur le terrain des quipes UEDS-Orange, menes par la Prsidente de lassociation, Ines Rajhi :- Lducation pour tous : En 2019, lcole primaire sest agrandie avec la construction dune cantine, dune bibliothque et de 2 salles de classe pour accueillir les 200 lves, grce au soutien de plusieurs partenaires, dont Orange Tunisie. En 2020, lcole a intgr le rseau des 130 coles numriques - aujourdhui 150 sur lensemble du territoire - et, dans le cadre de ce programme Village, une salle de classe prparatoire a t construite pour accueillir les enfants de 5 ans. Cet espace comprend galement un bloc sanitaire, un terrain de jeu et un accs ddi.- Laccs leau et la mise niveau du point deau existant, avec les travaux de rnovation du rservoir pour rpondre aux normes rglementaires et sanitaires, linstallation dun moteur pour garantir un bon dbit et la mise en place de filtres pour traiter leau.- Laccs aux soins de base et la construction dun dispensaire, entirement amnag par des machines, des quipements et du matriel mdical. Il pourra accueillir les habitants du Village Bayadha aussi bien pour les urgences comme pour les premiers soins.Ce projet a vu le jour grce aussi la collaboration trs troite avec les autorits locales ainsi que les Directions rgionales des Ministres de la Sant et de lEducation.Avec ce 3me Village Bayadha, loprateur Orange, travers sa Fondation dentreprise, confirme donc son engagement lutter contre la pauvret et lexclusion numrique en appuyant, travers diffrents programmes et initiatives, des associations sur lensemble du territoire, pour des projets de solidarit qui participent au dveloppement socioconomique durable du pays.Cet engagement pour le dveloppement a en effet bien t soulign lors de linauguration du Village Bayadha la fois par Thierry Millet, Directeur Gnral dOrange Tunisie, et Maya Jerbi, Prsidente de la Fondation Orange Tunisie : un travail men depuis plus de 10 ans et qui se consolidera davantage, avec la cration toute rcente de la Fondation.La prsence de Franoise Cosson, Dlgue Gnrale de la Fondation Orange leurs cts pour cette inauguration et son soutien dtermin, viennent galement renforcer cette position.