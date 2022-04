La marche #MouchBessif ce dimanche à 14 à la place des droits de l'homme

Communiqué de Presse -

L’association des librs penseurs, l’assocation Inara et Le comité #Fater pour la défense de la liberté des non jeûneurs à mener une vie normale garantie par la constitution organisent le dimanche 24 avril une manifestation à la place des droits de l’homme (Mohamed 5) à 14h pour dénoncer les nombreuses arrestations et pratiques envers ceux qui ne font pas le ramadan entre autre l’affaire des 5 personnes arrêtés puis aquités a Manouba.Le collectif #Fater a été fondé en 2013 sous forme d’un groupe pour partager les bons plans afin de trouver un café ou un restaurant ouvert pendant le mois de ramadan pour ceux qui ne font pas le jeûne pour diverses raisons.Bien que le droit Tunisien et la constitution garantissent les droits personnels à la conscience et n'interdit pas l'ouverture des cafés selon les dits du ministère de l'intérieur, eux aussi passent un mauvais temps entre fermetures aléatoires et visites de prêcheurs sans aucun fondement légal.A cet effet, nous allons observer un sit in de deux heures pour dénoncer ces pratiques et rappeler que la Tunisie est une république régie par la constitution et la loi.