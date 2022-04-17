دُرة زروق ضحية رامز جلال في “رامز موفي ستار”

وقعت الفنانة دُرة زروق ضحية برنامج “رامز موفي ستار” مع رامز جلال على “mbc مصر” .
برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فاندام، ويقع في الفخ هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.
ويأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام النجم العالمي فاندام بحذف كل ما يتعلق ببرنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه مع الفنان رامز جلال.
وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير مشهد في فيلم أمام النجم العالمي فان دام.
ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تسير بسرعة في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، تظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.
اقرأ أيضا: انهيار عائشة بن أحمد أثناء سقوط كوبري "رامز موفي ستار"
رامز جلال الأقل مشاهدة في رمضان 2022
وكان مؤشر منصة "شاهد" كشف عن مفاجأة غير سارة للنجم رامز جلال، بعد احتلال برنامج للمقالب "رامز موفي ستار" المركز الأخير ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، لأوّل مرة على مدار السنوات الماضية حيث تعوّد أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بأرقام قياسية.
ووضعت القائمة المعلنة عبر المنصة وفقا للمشاهدات الرسمية، مسلسل النجم عمرو سعد "توبة" في الصدارة، فيما يحتل مسلسل "راجعين يا هوى" للنجوم خالد النبوي ونور وهنا شيحة، المركز الثاني في القائمة.
وفي المركز الثالث يقع مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" للنجم حمادة هلال، وفي المركز الرابع مسلسل "مين قال" للنجمين جمال سليمان وأحمد داش، الذي انتهى رسميا مع منتصف شهر رمضان حيث ينتمي لتصنيف مسلسلات الـ15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض بدلا منه مسلسل "بطلوع الروح" للنجمة منة شلبي بداية من منتصف ليل السبت 16 أفريل.
برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فاندام، ويقع في الفخ هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.
ويأتي ذلك بعد أيام من تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام النجم العالمي فاندام بحذف كل ما يتعلق ببرنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه مع الفنان رامز جلال.
وتدور فكرة برنامج رامز جلال هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير مشهد في فيلم أمام النجم العالمي فان دام.
ويتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، فهم يستقلون سيارة تسير بسرعة في الصحراء، وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح، تظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعًا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فاندام.
اقرأ أيضا: انهيار عائشة بن أحمد أثناء سقوط كوبري "رامز موفي ستار"
رامز جلال الأقل مشاهدة في رمضان 2022
وكان مؤشر منصة "شاهد" كشف عن مفاجأة غير سارة للنجم رامز جلال، بعد احتلال برنامج للمقالب "رامز موفي ستار" المركز الأخير ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، لأوّل مرة على مدار السنوات الماضية حيث تعوّد أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بأرقام قياسية.
ووضعت القائمة المعلنة عبر المنصة وفقا للمشاهدات الرسمية، مسلسل النجم عمرو سعد "توبة" في الصدارة، فيما يحتل مسلسل "راجعين يا هوى" للنجوم خالد النبوي ونور وهنا شيحة، المركز الثاني في القائمة.
وفي المركز الثالث يقع مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" للنجم حمادة هلال، وفي المركز الرابع مسلسل "مين قال" للنجمين جمال سليمان وأحمد داش، الذي انتهى رسميا مع منتصف شهر رمضان حيث ينتمي لتصنيف مسلسلات الـ15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض بدلا منه مسلسل "بطلوع الروح" للنجمة منة شلبي بداية من منتصف ليل السبت 16 أفريل.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 244751