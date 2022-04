Ooredoo Night Run par Xiaomi pour la première fois en Tunisie

Communiqu de Presse -

La technologie au service des amateurs du sport !

Plus quun vnement sportif

Ooredoo pour une bonne cause

Ooredoo a annonc lors dune confrence de presse tenue le 11 avril 2022 Tunis que cette course sera organise pour la premire fois en Tunisie lors dune soire ramadanesque.Ooredoo Night Run by Xiaomi sera un vnement sportif accompagn de plusieurs activits culturelles destines tous les ges. Une occasion de plus pour les amateurs de sport de vivre une exprience unique et de profiter dune ambiance festive dans un lieu emblmatique.Lengagement social et le sport sont les principales valeurs dOoredoo Tunisie, et cela a t prouv tout au long de lanne avec notre partenariat avec le Comit National Olympique Tunisien, Club Africain et de nombreux autres clubs sportifs du pays. Et sur la base de ces convictions, nous avons dcid dorganiser un grand rassemblement sportif et nous avons choisi un lieu symbolique, au cur de la capitale tunisienne pour sensibiliser les participants limportance du sport et les bonnes pratiques pendant le mois de Ramadan. Nous remercions notre partenaire Xiaomi pour sa participation effective et nous esprons que cet vnement sera une rencontre annuelle avec les Tunisiens et les amateurs de sport , a dclar Mansoor Rashid Al Khater, PDG dOoredoo Tunisie.Convaincu que le sport est un lment ncessaire au dveloppement des populations et que la technologie participe leurs volutions, Xiaomi, partenaire officiel dOoredoo Night Run offrira une centaine de cadeaux aux participants. Bien dautres surprises seront dvoiles le jour de la course.Ooredoo Night Run by Xiaomi est notre dfi pour cette anne, et cette aventure est suffisamment parfaite pour galer notre lancement de la srie Redmi Note 11 en Tunisie sous le slogan Rise to challenge . Chez Xiaomi, nous croyons en notre rle daider la socit et les fans de sport sont nos clients prfrs, car nous leur offrons une collection de produits connects qui peuvent les aider pendant leurs activits. Nous sommes vraiment ravis de lancer cette premire dition de cet vnement exclusif en Tunisie et nous sommes impatients de vous y rencontrer tous ! , a dclar Sylvester Huang, Country Sales Director chez Xiaomi Tunisie.Ooredoo Night Run by Xiaomi sera un vnement pluridisciplinaire destin tout le monde sans oublier les enfants qui auront galement un programme spcial.Cet vnement aura lieu le samedi 23 avril 2022 lavenue Habib Bourguiba, et runira des milliers de coureurs sur diffrents parcours de 10, 5 et 2 kilomtres afin dimpliquer le plus grand nombre de personnes possible dans une ambiance festive tout au long du circuit de course. Des prix et des mdailles sont remis tous les participants.De plus, Ooredoo invite tout le monde venir profiter de la soire et des animations autour de la course et aussi au Run Village. Le clbre DJ Benjemy sera prsent lors de cette soire prsentant son uvre d'art Sinouj, mlant musique lectronique et ChabiOoredoo promet une exprience unique avec beaucoup de surprises dcouvrir.Fidle aux causes sociales et dans la continuit de sa stratgie RSE, Ooredoo sera galement prsent cet vnement avec son partenaire le Croissant-Rouge tunisien dans le cadre du programme Tounes T3ich pour sensibiliser aux problmes de sant, effectuer des bilans de sant gratuits et donner des conseils aux personnes travers la Clinique Mobile et la prsence de mdecins bnvoles.En outre, Ooredoo a annonc que tous les bnfices de ce projet seront reverss lunit de cancrologie pdiatrique de lhpital Salah Azaiez.Il est noter que les frais de participation sont gratuits pour les kids run de 2 KM, 5DT pour les 5 KM et 10DT pour la course de 10 KM. Pour participer et obtenir le programme complet, veuillez vous inscrire www.ooredoorun.com