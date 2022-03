Trouvez l'athlète qui est en vous grâce à des séances d'entraînement disciplinées, un coach personnel de course AI

Communiqu de Presse -

Plus de 100 modes d'entranement sur la HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II

Positionnement double-bande

Plans de course personnels scientifiques

Plus de 100 modes d'entranement

La HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II, est disponible en Tunisie depuis le 1er mars 2022 avec une offre exceptionnelle (jusqu'au 15 mars 2022) : vous pouvez obtenir gratuitement un bracelet HUAWEI (Easy Fit 2) lorsque vous achetez la HUAWEI WATCH GT 3 46mm, et vous pouvez bnficier d'couteurs sans fil Bluetooth gratuits lorsque vous achetez le HUAWEI WATCH GT 3 42mm. Cette montre vous apporte dsormais le meilleur de la technologie de surveillance cardiaque TruSeen 5.0+ de Huawei, un positionnement prcis en double bande, des plans et des suggestions de course intelligents, plus d'une centaine de modes d'entranement diffrents, et elle peut se connecter aux appareils Huawei ainsi qu' d'autres appareils Android et iOS. Elle vous permet de prendre soin de votre sant et d'amliorer vos performances sportives de manire plus scientifique et plus efficace. Elle vous aidera dvelopper l'autodiscipline, la routine d'exercice et les pratiques proactives de gestion de la sant.Pour un suivi efficace des entranements de courses, la HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II peut fonctionner avec cinq systmes satellites internationaux majeurs. La montre bnficie ainsi dune ractivit poustouflante et dune grande prcision dans le calcul de la trajectoire du mouvement. Vous bnficiez galement d'une navigation hors ligne prcise avec cette montre. Si vous tes perdu, vous pouvez activer la navigation par retour d'itinraire pour revenir au point de dpart en suivant les instructions de navigation.Le plus gros problme dans l'entranement des coureurs dbutants cest de concevoir un programme d'entranement adapt leur condition physique. Huawei sattaque ces deux points en utilisant un plan efficace et scientifiquement approuv. Le plan sera bas sur votre capacit suivre la routine d'entranement, et la montre ajuste automatiquement le plan d'entranement pour la semaine suivante. La nouvelle mesure de l'aptitude la course, Running Ability Index (RAI), utilise l'historique de la frquence cardiaque de course, le rythme et d'autres donnes pour analyser les performances de course aprs chaque entranement. Cela vous aide comprendre vos progrs et voir les rsultats par vous-mme.Vous pouvez consulter vos donnes d'entranement sur HUAWEI Health App. La HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II fournit des conseils d'entranement professionnels, vous permettant d'organiser l'intensit et le temps d'entranement et d'amliorer la qualit de l'entranement.Plus de 100 modes d'entranement sont disponibles. Vous avez le choix entre 18 modes d'entranement professionnels, 12 entranements en extrieur et 7 entranements en intrieur. La HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II est la hauteur de la tche, quel que soit le sport que vous aimez pratiquer.Tant de personnes trouvent du mal adopter un mode de vie sain. Possder un gadget au poignet pour vous aider rester concentr et qui vous pousse dans la bonne direction peut faire toute la diffrence. La HUAWEI WATCH GT 3 Moon Phase Collection II vous aidera cet gard. De plus, la montre dispose de la nouvelle Moon Phase Collection II, d'un design exceptionnel et d'une autonomie pouvant atteindre 14 jours. En bref, elle possde tout ce que vous pouvez demander.Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre plateforme de commerce lectronique :