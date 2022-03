La Déclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW), comme fondement juridique à la paix !

Communiqu de Presse -

Lorganisation Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) enregistre auprs des Nations Unies a tenu le 14 mars 2022 la 6e commmoration de la Dclaration pour la paix et la cessation des guerres (DPCW). Cet vnement qui sest tenu autour du thme Institutionnalisation de la paix : Construire un fondement juridique pour la paix durable a rassembl 5 000 participants de la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Maroc, la Tunisie, pour en citer quelques-uns.Proclame en 2016, la DPCW est une dclaration qui propose avec 10 articles et 38 alinas, des actions pour prvenir les conflits, les rsoudre et maintenir la paix mondiale. Ce document suggre que la promotion de la paix mondiale soit un pilier pour construire un monde durable laisser en hritage aux gnrations futures.Lors de cet vnement de nombreux invits dhonneur experts dans le domaine du droit international, de l'ducation, ainsi que des leaders religieux sont intervenus pour mettre en avant la ncessit de construire une base juridique pour une paix durable . Dans son discours Mme Anna Cervenakova, membre du comit du droit international pour la paix dHWPL, a mentionn : Dans la crise mondiale en cours, les gouvernements se demandent quel type d'action serait la meilleure action entreprendre pour surmonter la crise d'urgence. La ncessit du dveloppement humain, en surmontant l'urgence en sant publique, le changement climatique, le dclin conomique, les restrictions aux droits de lhomme, nous pousse savoir comment ces problmatiques sont rsolues par les institutions des gouvernements. Cest ainsi quune grande partie du travail incombe aux gouvernements. Alors, il est important de savoir quelles sont les priorits de leur programme institutionnel.Apportant une rponse aux menaces courantes des conflits religieux, l'imam Moulana Shafiek Nolan de Westridge en Afrique du Sud a dclar : La DPCW souligne l'importance de la paix entre les religions et la cessation des conflits religieux. Le dialogue mensuel sur les Écritures organis par HWPL vise particulirement crer une plate-forme pour briser les malentendus sur les Écritures et les pratiques religieuses, refltant les valeurs exprimes dans la DPCW.En concluant l'vnement, le prsident Man Hee Lee dHWPL a dclar que les guerres et les conflits continuent de se produire parce que des guerres peuvent tre dclenches si cela est prtendument ncessaire selon le droit international en vigueur, c'est pourquoi cela ne peut pas mettre fin la guerre . Il a soulign que tous les membres du village plantaire doivent tre unis en tant que messagers de paix pour crer un droit international pour la paix.