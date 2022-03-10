المرزوقي: بطاقة الجلب الدولية الصادرة ضدي لم يتم أخذها بعين الاعتبار

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قال الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي أن أن الانتربول أعلمه أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبل الانتربول. وأضاف في تدوينة على صفحته بالفايسبوك "هذا يعني أن بطاقة الجلب الدولية التي تم الاعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار. "وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في ديسمبر الماضي حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".وكان المرزوقي قد صرح، يوم 12 أكتوبر لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.يذكر أن الرئيس قيس سعيد كان في منتصف شهر أكتوبر الماضي طلب من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق قضائي في ما أتاه الرئيس السابق منصف المرزوقى وذلك بناء على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، قائلا إنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلى أو الخارجي."الانتربول يعلم الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية، أنه ليس موضوع أي إشعار أو نشر من قبل الانتربول.وهذا يعني أن بطاقة الجلب الدولية التي تم الاعلان عن إصدارها من طرف قاض بتعليمات من وزيرة العدل وتحريض من قيس سعيد نفسه لم يتم أخذها بعين الاعتبار.وهو ما يشكل ضربة لمصداقية القضاء الخاضع للتعليمات ومن ورائه الجهات التي أسدت الأوامر، وتأكيدًا أن محاولات التشويه والتلبيس التي مارسها ساكن قرطاج ووزيرته المكلفة بإدارة القضاء تجاه الرئيس المرزوقي لم تمر.الشكر الجزيل موجه أساسا للاستاذ رضا العجمي المحامي بالمحاكم السويسرية الذي تطوع بالقيام بالاجراءات القانونية اللازمة مع لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)."