Mark Zuckerberg dévoile l'IA pour construire le métavers

Hier, Mark Zuckerberg a dévoilé sa vision sur la façon dont l'IA nous aidera à construire le métavers. Construire pour le métavers est le projet à long terme le plus ambitieux que Meta ait jamais tenté. Les expériences que Meta envisage - dont certaines ont été partagées hier par les dirigeants et les chercheurs de Meta AI - seront impossibles à réaliser sans que l'IA y joue un rôle essentiel. Vous trouverez ci-dessous une synthèse de ce que Meta a partagé hier lors de l'événement "Meta AI : Inside the Lab" :No Language Left Behind vise à créer un système unique capable de traduire toutes les langues écrites, éliminant ainsi les barrières pour près de la moitié de la population mondiale, qui ne peut aujourd'hui accéder à l'internet dans sa langue maternelle ou de prédilection. Meta a également pour objectif de créer un traducteur vocal universel, un système d'IA qui fournit une traduction instantanée speech-to-speech dans toutes les langues, même celles qui sont plus utilisées à l'oral.Le projet CAIRaoke est une nouvelle approche révolutionnaire de l'IA conversationnelle (la technologie qui alimente les chatbots et les assistants) qui permettra un jour aux utilisateurs de tenir des conversations et des interactions plus naturelles avec leurs appareils.Si vous vous êtes déjà demandé comment Instagram classe les contenus dans votre fil d'actualité, le nouvel outil de Meta peut vous aider. Le prototype de carte de système d'IA que Meta a développé décrit les nombreux modèles d'IA qui composent un système d'IA et peut aider les individus à mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes.l’AILA fournit des cours sur le machine learning accessibles à tous et crée un consortium de professeurs dans les universités comptant beaucoup d’étudiants issus de groupes sous-représentés ; ces professeurs se chargeront de l’enseignement.il s’agit de la bibliothèque Meta qui met sur pied des systèmes de recommandation de pointe dans le cadre de l’apprentissage automatique PyTorch open source. Ces systèmes de recommandation permettent de personnaliser un grand nombre de nos produits.Pour en savoir plus sur les actualités de l'événement, cliquez ici