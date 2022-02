Huawei inaugure son premier "Experience store" aux Berges du Lac 1

. ..

Une cérémonie d’inauguration du 1er HUAWEI Experience store en Tunisie a eu lieu, mercredi 2 février 2022 aux Berges du lac 1 , en présence du Manager de Huawei en Tunisie et ses cadres ainsi que des représentants des médias .Dans cet espace vous pouvez expérimenter la technologie SUPER DEVICE avec ses différents scénarios :Maison intelligente, bureau intelligent, voyage facile, divertissement, santé et forme physique.Ce qui est remarquable dans HUAWEI Experience store, c’est que vous pouvez trouver et expérimenter en exclusivité tous les produits Huawei qui ont été lancés à l’international mais pas encore disponibles sur le marché tunisien comme le dernier ordinateur portable Matebook E, la première tablette Mate pad 11 avec Harmony OS, la célèbre P50 Pro en plus des dernières innovations.Concernant les produits qui sont déjà lancés sur le marché tunisien, ils sont également disponibles avec des offres exclusives et de nombreux cadeaux dans la limite du stock disponible.L’ouverture de ce store coïncide avec le lancement du Huawei Nova 9 avec son appareil photo 50MP Ultra Vision, sa super charge 66W et son écran incurvé 120Hz couleurs d’origine, ce smartphone étonnant est parfait pour la photographie avec des performances puissantes et il est maintenant en phase de pré-commande où vous pouvez bénéficier de la bande 6 gratuite, Huawei Freelace, 200 Go de Cloud gratuit, 1 mois de vidéo Huawei et 3 mois de musique Huawei, tout cela si vous commandez votre Nova 9 avant le 7 février.