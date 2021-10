Ooredoo récompense le deuxième groupe des gagnants du jeu Fortuna Quiz

Communiqué de Presse -

Ooredoo a organisé une cérémonie de remise des cadeaux du méga jeu Fortuna Quiz en l’honneur du second groupe des gagnants. La cérémonie restreinte a eu lieu dans les locaux de l’opérateur aux berges du lac dans un cadre convivial, respectant le protocole sanitaire anti-covid.Conformément aux résultats des tirages au sort réalisés, l’opérateur a honoré ses engagements envers ce dernier groupe de gagnants à travers la remise des cadeaux mentionnés dans le règlement du méga jeu Fortuna by Ooredoo.Le méga quiz Fortuna 2021 s’est prolongé jusqu’au 22 juin 2021. La liste des lots gagnants a été rehaussée par l’offre de 03 voitures SUZUKI SWIFT d’une valeur unitaire de 45 000 TND, de 03 lots cash d’une valeur unitaire de 10 000 DT TTC et de 10 lots cash d’une valeur unitaire de 3 000 DT TTC.A travers cette cérémonie, Ooredoo exprime ses vifs remerciements à l’ensemble des participants au jeu Fortuna pour leur confiance et félicite les gagnants gradués en juin (première cérémonie) et en octobre (deuxième cérémonie).Une occasion de plus pour Ooredoo de consolider ses relations de confiance avec ses abonnés confirmant ainsi l’efficience de sa stratégie de jeux SMS.Ooredoo a organisé le méga jeu Fortuna Quiz, en partenariat avec la société Digital Virgo. Les deux partenaires viennent de renouveler l’expérience à travers une nouvelle édition du méga quiz avec encore plus de surprises.