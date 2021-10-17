أنور الغربي: من صفقوا للمرزوقي بالبرلمان الأوروبي وبكوا يتصلوا بنا لمعرفة ما يحدث اليوم في تونس

قال أنور الغربي الأمين العام لمجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية في تصريح لقناة الزيتونة أن نواب البرلمان الأوروبي الذين صفقوا للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وبكوا عند سماع كلمته يتصلون به لمعرفة ما يحصل في تونس.وأضاف المتحدث " هنالك استغراب في البرلمان الأوروبي من المواقف العدائية للرئيس الحالي قيس سعيد تجاه المنصف المرزوقي".وتحدث أنور الغربي على ان هنالك مخاوف غربية وأوروبية من الوضع في تونس.يذكر أن الرئيس قيس سعيد، قرر سحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي.وطلب سعيد من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق قضائي حول تصريحات المرزوقي، قائلا إنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.وكان المرزوقي قال في حوار مع وسائل إعلام فرنسية إنه يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد ما سماه ''انقلابا'' هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد، وفق تعبيره.