Telnet Holding reçoit la certification MSI 20000

Communiqu de Presse - TELNET Holding a fait le dplacement Paris auprs de la principale place financire europenne et sest vu remettre cette occasion la certification MSI 20000 lissu dun minutieux processus dvaluation, engag et prpar en amont. La remise officielle sest faite titre exceptionnel et symbolique, dans les bureaux historiques du Prsident de la Bourse de Paris, par le Secrtaire Gnral de lorganisme de certification franais COFICERT, en prsence des dirigeants de TELNET.

Ce qui a reprsent un rel message fort envoy par TELNET la communaut financire internationale.



La certification de TELNET intervient donc aprs un rigoureux processusdvaluation de la socit, selon la mthodologie MSI, qui arvl la conformit de TELNET Holding au Standard MSI 20000. Pour rappel, MSI 20000 est le standard international ddi la qualit financire des entreprises. En pleine croissance et dans une phase de mutation suite la dmonstration de force engage ces derniers mois et couronne par la russite du projet Challenge One , TELNET voit grand, trs grand et la Holding se donne les moyens de son ambition. Il est noter que le succs de lopration spatiale a mis TELNETen orbite, puisque ltablissement est devenu le premier acteur de la rgion MENA et du continent africain, avoir envoy un satellite conu 100% par ses soins. TELNETest ainsi entre dans le club ferm des oprateurs mondiaux, comptent en matire dexpertise spatiale et de maitrise de cette technicit particulirement pointue et spcifique. Pour rappel, TELNETest pionnier et leader sur la rgion, sur ses activits. Une longue exprience acquise sur prs de 30 ans auprs de partenaires de rfrences et de premier rang, couple des considrations fortes en matire de R&D, font que TELNET HOLDING est ce jour le seul acteur sur le continent et la rgion MENA maitriser de bout en bout et de faon intgre, les technologies arospatiales ; un secteur en pleine effervescence.



Sur un plan financier, la certification MSI 20000 de TELNET, dlivre par le certificateur franais COFICERT, vient consolider le positionnement conomique de lentreprise lchelle rgionale et conforter les acteurs conomiques et oprateurs financiers, lchelle internationale, sur la qualit de la situation financire de la Holding. Certifie MSI 20000 par COFCIERT, lentreprise TELNET mise sur lattractivit de sa situation financire, pour renforcer son assise financire en dehors de ses frontires et capter les potentialits mondiales des nouveaux marchs de prdilections de TELNET.



Par la certification financire, TELNETse dote dun outil de valorisation financire, fortement apprci et observ par la sphre financire. Le Standard MSI 20000 se prsente comme un repre fiable et indpendant, renseignant sur la bonne sant conomique et financire des entreprises. Le projet de certification de TELNET, sinscrit dans la stratgie de diversification et de dploiement du Groupe, grande chelle ; et sa capacit se soumettre aux standards et normes internationales, les plus rigoureuse et exigeantes.



Le diagnostic MSI remis COFICERT et ayant conduit la certification de TELNET, a dmontr que lentreprise a atteint une phase de maturit suffisamment profonde sur son cur dactivit historique, permettant daller sereinement la conqute des marchs internationaux et vers de nouvelles opportunits commerciales, conomiques et financires.



La conformit au standard MSI 20000 de TELNETHOLDING a t officiellement matrialise par un certificat de conformit remis Paris,par COFICERT France.



A propos du rfrentiel MSI 20000 :

Prsent comme lISO de la Finance, le cahier des charges du rfrentiel MSI 20000 donne les exigences relatives aux axes de solidit et de performance financire, selon une approche sectorielle. La certification la norme MSI 20000 est dlivre par les leaders mondiaux de la certification.