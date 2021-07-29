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وصول كميات جديدة من اللقاحات ومستلزمات طبية متنوّعة ممنوحة من النمسا ومالطا ولوكسمبورغ،

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 20:42قراءة: 0 د, 26 ث
حلّت، ظهر اليوم الخميس 29 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية محمّلة بكميات من اللقاحات ضد فيروس كورونا ومكثفات أكسجين ومستلزمات طبية متنوّعة ممنوحة من كلّ من النمسا ومالطا ولوكسمبورغ، فضلا عن آلات تنفس ومعدّات أخرى متأتية من مساهمة عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بفرنسا.

ووفق لرئاسة الجمهورية, تم تسليم هذه الشحنة بحضور المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي و المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، و سفير مالطا بتونس و القائمة بأعمال سفارة النمسا بتونس.




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