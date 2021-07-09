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التونيسار تقرّر مقاضاة مواطنة تونسية عائدة من كندا قالت انه تم سرقة حقيبتها في مطار قرطاج

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 17:48 قراءة: 0 د, 44 ث
أصدرت الجمعة 9 جويلية، شركة الخطوط التونسية بلاغا كذّبت من خلاله ما وصفتها ادعاءات مواطنة تونسية قادمة من كندا وتحديدا مونتريال بأنه تم سرقة احدى حقائبها في مطار تونس قرطاج.

وقالت التونيسار انه وبعد التحريات اللازمة تبين أن حقيبة المواطنة المعنية لم يسمح بشحنها في طائرة الخطوط التونسية من طرف من قبل السلطات الكندية لاحتوائها معدات ممنوعة من الشحن وفق البيان.


وأكدت الشركة أنها لن تتواني في تتبع كل من يمس من مصداقيتها وأكدت أن مصالحها المختصة قررت تقديم شكاية في الغرض.

يذكر ان مواطنة عائدة من كندا نشرت الخميس 8 جويلية مقطع فيديو اكدت من خلاله ان احدى حقائبها تم سرقتها في مطار قرطاج مشيرة الي أن زوجها اتصل بمطار مونتريال وتم اعلامه بأنه تم شحن الحقيبة في طائرة التونيسار قبل ان تنشر فيديو جديد وتعتذر فيه من التونيسار اثر تبينها ان الحقيبة بقيت في كندا.






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